«Библиотека на рельсах» заработала в трамваях «Чижик». Александр Друзь и Анастасия Мельникова стали ее «сотрудниками»

Каждый маршрут проекта «Библиотека на рельсах» получил свою тему, созвучную его номеру и локации. Маршрут № 64 «Дорога Победы» проведет пассажиров по местам, связанным с обороной Ленинграда. Маршрут № 63 «Очарование новостроек» познакомит с архитектурой квартала Ржевка-Пороховые. Маршрут № 59 «Полет вдохновения» расскажет о людях, чьими именами названы улицы, и о жителях, создающих современный Петербург. Семейный маршрут № 8 «Сказочное путешествие» объединит городские легенды и сказки народов России.

Для прослушивания экскурсии достаточно отсканировать QR-код в вагоне или на остановке и включить плейлист на нужном маршруте. Сделать это можно с любой остановки и в любой удобный момент.

Как отмечает Смольный, аудиоэкскурсии в трамваях продолжают курс города не внедрение интерактивных технологий в общественном транспорте. В трамваях «Довлатов» и «Достоевский» работают интерактивные окна-экраны «Белые ночи», которые позволяют пассажирам следить за движением вагона в реальном времени и слушать виртуальные экскурсии по историческим локациям. В одном из новых вагонов «Балтиец» на синей ветке метро тестируют медиаэкраны с навигацией и историческими справками.