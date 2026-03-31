Экраны в окнах и «Кот метро»: на синюю линию вышел новый «Балтиец»

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин дали старт первому из четырех новых поездов на синей линии.

Поезд модели «Балтиец-2», отправивший сегодня по маршруту второй линии метро, отличается от других составов новым интерьером салонов, большим количеством вентиляторов и «более надежной системой электроснабжения», отмечает комитет. Кроме того, в салоне установили дополнительные поручни в зоне торцевых дверей, увеличили высота ограничительного стекла у выходов из вагона, изменили расположение USB-розеток и поручней, а обивка сидений украсили узором с изображением Петропавловской крепости.

Одна из главных новинок — прозрачные медиаэкраны, встроенные в окна. Они в беззвучном режиме отображают интерактивную навигацию, которая меняется в зависимости от локации поезда: текущие и следующие станции, пересадки, выходы, расположение вагона относительно платформы и названия улиц. Из видеоряда на стеклах пассажиры также могут узнать краткие исторические факты о районах города. Кроме этого, на экране будет появляться персонаж «Кот метро» — он в игровой форме рассказывает о правилах поведения и пользования эскалатором.

Пока экраны установлены лишь в одном из вагонов в тестовом режиме. Этот эксперимент продлится до июня этого года — после этого власти решат, стоит ли расширять проект.

В середине марта также стало известно, что на синюю линию метро Петербурга в 2026 году направят 90 подобных вагонов, а всего планируется поставить 950.