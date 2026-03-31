Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Экраны в окнах и «Кот метро»: на синюю линию вышел новый «Балтиец»

В этом году в Петербург привезут 90 вагонов современных поездов, а всего планируется поставить 950.

Urri / Shutterstock.com

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин дали старт первому из четырех новых поездов на синей линии.

Поезд модели «Балтиец-2», отправивший сегодня по маршруту второй линии метро, отличается от других составов новым интерьером салонов, большим количеством вентиляторов и «более надежной системой электроснабжения», отмечает комитет. Кроме того, в салоне установили дополнительные поручни в зоне торцевых дверей, увеличили высота ограничительного стекла у выходов из вагона, изменили расположение USB-розеток и поручней, а обивка сидений украсили узором с изображением Петропавловской крепости.

Одна из главных новинок — прозрачные медиаэкраны, встроенные в окна. Они в беззвучном режиме отображают интерактивную навигацию, которая меняется в зависимости от локации поезда: текущие и следующие станции, пересадки, выходы, расположение вагона относительно платформы и названия улиц. Из видеоряда на стеклах пассажиры также могут узнать краткие исторические факты о районах города. Кроме этого, на экране будет появляться персонаж «Кот метро» — он в игровой форме рассказывает о правилах поведения и пользования эскалатором.

Пока экраны установлены лишь в одном из вагонов в тестовом режиме. Этот эксперимент продлится до июня этого года — после этого власти решат, стоит ли расширять проект.

В середине марта также стало известно, что на синюю линию метро Петербурга в 2026 году направят 90 подобных вагонов, а всего планируется поставить 950.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: