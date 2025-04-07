Петербургский «Чижик» — лучший трамвай России! Почему город не масштабировал проект?

Как в Красногвардейском районе появился инновационный «Чижик»

Трамвайную сеть, связывающую район Ржевка-Пороховые с «Ладожской» и ж/д станцией «Ржевка», построили в 1980-е. Она взяла на себя нагрузку по переключению пассажиропотоков через станцию метро «Ладожская» на всю городскую сеть. За десятилетия работы инфраструктура сильно износилась и нуждалась в реконструкции, требующей больших финансовых вложений.

В 2016 году, впервые в постсоветской практике, город решил реализовать проект скоростного трамвая под управлением частной компании, то есть полностью обособленного от Горэлектротранса — единственного на тот момент оператора трамвайного движения в Петербурге. Власти заключили концессионное соглашение на 30 лет с «Транспортной концессионной компанией» (ТКК) на реконструкцию трамвайных сетей в Красногвардейском районе. По условиям договора бизнес инвестировал в проект большую часть средств и в течение 27 лет занимается его работой, после чего должен передать городу. Взамен власти позволяют зарабатывать на перевозках, убирают дублирование маршрутов и гарантируют минимальный уровень доходов — если он будет меньше, город компенсирует разницу из бюджета. Общий объем вложений в проект составил 13,7 млрд. рублей, из них 1,3 млрд. рублей — средства из бюджета Петербурга, оставшиеся 12,4 млрд. рублей — ТКК, самым крупным акционером которой является московская инвестиционная компания «Лидер».