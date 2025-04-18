«Апрель-проказник продолжит притворяться зимой»: почему петербуржцы (от зумеров до бумеров!) фанатеют от ведущего прогноза погоды Леонида Петрова?

«Я знаю все про циклоны, я и сам, как циклон»

Леонид, вы заметили новую волну известности у зрителей из поколения зумеров?

Леонид Петров: Как таковую популярность я чувствую последние лет пять. У нее есть два полюса: либо оголтелый хейт, либо сироп с ног до головы. Комплименты я в основном слышу от женщин за 60, но сейчас я уже дорос до того, что ко мне подходят юные девушки и говорят, что выросли на моих программах.

А профдеформацию чувствуете?

Леонид Петров: Я знаю все про циклоны. Да я и сам, как циклон — иногда с осадками. (Смеется.)

Вы стали ведущим прогноза погоды еще в 2011 году. Это была случайность, или вы мечтали о метеорологии?

Леонид Петров: У меня нет театрального или журналистского образования. Так вышло, что в 2011 году я работал Петром I: приставал к туристам и предлагал сфотографироваться. Во время одного из моих рабочих дней в Петропавловскую крепость приехала съемочная группа канала «Россия 1». С ними никто не хотел общаться, потому что все стояли там нелегально и занимались попрошайничеством, а я согласился — уж очень любил камеры. Плюс я был вдохновлен, потому что у нас с императрицей Екатериной было правило: начинать утро с рюмки хорошего коньяка с лимоном. Когда сюжет вышел в эфир, меня уволили за то, что я показал съемочной группе нашу гримерку. Пришлось уйти в свободное плавание и водить экскурсии. На одной из них мы случайно встретились с участницей съемочной группы, и я рассказал ей о произошедшем. Она связалась с руководством, и мне предложили должность ведущего.

Признайтесь честно: все эти «апрели-проказники» вы сами придумываете? Или за афоризмы отвечают редакторы?

Леонид Петров: У нас такое правило: мы сами пишем себе тексты. И вот ты год говоришь стандартную речь, потом проходит еще пять лет, и ты вдруг начинаешь шалить и баловаться. То ли от скуки, то ли от желания разнообразия. Началось с того, что я стал вводить уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах, и публика хорошо отреагировала.

Причем, это неслучайно. Я, в отличие от многих коллег, не ограничиваюсь работой и домом. Как ведущий и экскурсовод, я каждый день взаимодействую с большими группами людей. Прислушиваюсь, что кому заходит. Например, начинаешь покупать яркие свитерочки, а к тебе подходят и говорят: «Мы гадаем, в каком вы цвете сегодня будете в эфире». Или скажешь однажды «солнышко», а тебя потом остановят в толпе: «Как хорошо вы сказали про это солнышко!»

И что, руководство канала ни разу не протестовало?

Леонид Петров: Меня регулярно спрашивают: «Что за отсебятина?», но пока разрешают. Спасибо им за это. Я иногда ухожу в отрыв в духе: «Столбики термометров такие молодцы, что робко пощупают отметку в плюс 20 градусов». Может быть это уже и слишком, и мне надо, чтобы меня немного сдерживали.

Многие ведущие прогноза погоды так и остаются ноунеймами, а вы стали селебрити и лицом канала. Как думаете, в чем секрет?

Леонид Петров: Меня это до сих пор самого удивляет. Возможно, секрет в том, чтобы быть собой. Я человек добрый, несу позитив. Похоже, получился симбиоз из моих фирменных словечек и внутреннего содержания. Я честно хочу, чтобы все люди были счастливы, и, как и я, жили в состоянии сбывшейся мечты.