«Апрель-проказник продолжит притворяться зимой»: почему петербуржцы (от зумеров до бумеров!) фанатеют от ведущего прогноза погоды Леонида Петрова?

В рилсах в соцсетях набирает популярность Леонид Петров — харизматичный ведущий прогноза погоды из Петербурга. В чем причина — в ярких аутфитах или афоризмах, которые спасают от петербургской хандры? Редакция Собака.ru выяснила (у самого Леонида!), почему большинство дикторов, зачитывающих предсказания синоптиков, остаются ноунеймами, а он стал селебрити.
Скриншот из передачи на канале «Россия 1»
Как Леонид Петров стал популярен в соцсетях?
«Кто-то приезжает в Петербург, чтобы гулять и наслаждаться красотой архитектуры. Я — чтобы каждый день смотреть прогноз погоды с Леонидом Петровым», — рилс с таким содержанием в апреле 2025 года привел к тому, что в соцсетях люди стало массово признаваться в симпатии к ведущему канала «Россия 1».
Петров рассказывает про прогноз погоды уже 14 лет, но зумеры только сейчас обнаружили метеорологический бриллиант, а вот фанатов среди бумеров у Петрова много. На YouTube под видео с его участием можно найти комментарии семилетней давности: «Каждый день смотрю программу только из-за него. Поднимает настроение мне и моей семье», «Мужчина-душка, всегда заряжает позитивом», «Чарующий, волшебный, неповторимый тембр голоса», «Наверно, вся студия стоит и ржет, когда Леня работает. Спасибо за хорошее настроение. Не увольнять!».
Хотя эфирное время Леонида каждый день длится всего 37 секунд, он заметно выделяется на фоне других коллег. Во-первых, яркими образами: ведущий часто с распущенными волосами и в ярких джемперах (некоторые даже делают ставки, какой цвет он выберет в следующий раз). По особенным случаям Леонида можно увидеть в тематических костюмах. Например, Петра I или Деда Мороза.
Во-вторых, цепляет непривычная для центрального ТВ неформальная манера изъясняться. Например, облака в исполнении Леонида — «облачка», а солнце — «солнышко». Да и каждый прогноз, что ни слово, то афоризм: «Апрель-проказник продолжит притворяться зимой», «Столбики термометров будут заигрывать с нулем, и кому-то повезет увидеть снежинки». Особенно часто в комментариях отмечают классическую тягучую фразу Леонида: «И-и-и-и-и-и в Выборге…».
Зрителей привлекает и несгибаемый позитивный настрой ведущего. Даже самый неприятный прогноз погоды Леонид подает с улыбкой, а в конце желает счастливого дня — что это, если не волшебная панацея от петербургской хандры?
Скриншот из передачи на канале «Россия 1»
«Я знаю все про циклоны, я и сам, как циклон»
Леонид, вы заметили новую волну известности у зрителей из поколения зумеров?
Леонид Петров: Как таковую популярность я чувствую последние лет пять. У нее есть два полюса: либо оголтелый хейт, либо сироп с ног до головы. Комплименты я в основном слышу от женщин за 60, но сейчас я уже дорос до того, что ко мне подходят юные девушки и говорят, что выросли на моих программах.
А профдеформацию чувствуете?
Леонид Петров: Я знаю все про циклоны. Да я и сам, как циклон — иногда с осадками. (Смеется.)
Вы стали ведущим прогноза погоды еще в 2011 году. Это была случайность, или вы мечтали о метеорологии?
Леонид Петров: У меня нет театрального или журналистского образования. Так вышло, что в 2011 году я работал Петром I: приставал к туристам и предлагал сфотографироваться. Во время одного из моих рабочих дней в Петропавловскую крепость приехала съемочная группа канала «Россия 1». С ними никто не хотел общаться, потому что все стояли там нелегально и занимались попрошайничеством, а я согласился — уж очень любил камеры. Плюс я был вдохновлен, потому что у нас с императрицей Екатериной было правило: начинать утро с рюмки хорошего коньяка с лимоном. Когда сюжет вышел в эфир, меня уволили за то, что я показал съемочной группе нашу гримерку. Пришлось уйти в свободное плавание и водить экскурсии. На одной из них мы случайно встретились с участницей съемочной группы, и я рассказал ей о произошедшем. Она связалась с руководством, и мне предложили должность ведущего.
Признайтесь честно: все эти «апрели-проказники» вы сами придумываете? Или за афоризмы отвечают редакторы?
Леонид Петров: У нас такое правило: мы сами пишем себе тексты. И вот ты год говоришь стандартную речь, потом проходит еще пять лет, и ты вдруг начинаешь шалить и баловаться. То ли от скуки, то ли от желания разнообразия. Началось с того, что я стал вводить уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах, и публика хорошо отреагировала.
Причем, это неслучайно. Я, в отличие от многих коллег, не ограничиваюсь работой и домом. Как ведущий и экскурсовод, я каждый день взаимодействую с большими группами людей. Прислушиваюсь, что кому заходит. Например, начинаешь покупать яркие свитерочки, а к тебе подходят и говорят: «Мы гадаем, в каком вы цвете сегодня будете в эфире». Или скажешь однажды «солнышко», а тебя потом остановят в толпе: «Как хорошо вы сказали про это солнышко!»
И что, руководство канала ни разу не протестовало?
Леонид Петров: Меня регулярно спрашивают: «Что за отсебятина?», но пока разрешают. Спасибо им за это. Я иногда ухожу в отрыв в духе: «Столбики термометров такие молодцы, что робко пощупают отметку в плюс 20 градусов». Может быть это уже и слишком, и мне надо, чтобы меня немного сдерживали.
Многие ведущие прогноза погоды так и остаются ноунеймами, а вы стали селебрити и лицом канала. Как думаете, в чем секрет?
Леонид Петров: Меня это до сих пор самого удивляет. Возможно, секрет в том, чтобы быть собой. Я человек добрый, несу позитив. Похоже, получился симбиоз из моих фирменных словечек и внутреннего содержания. Я честно хочу, чтобы все люди были счастливы, и, как и я, жили в состоянии сбывшейся мечты.
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