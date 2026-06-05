Установку шлагбаумов во дворах Петербурга упростили. С их помощью будут бороться с водителями, которые не хотят платить за парковку

Как пишет Смольный, после расширения зон платной парковки дорожная ситуация на улицах улучшилась, однако часть водителей начала использовать для стоянки дворы жилых домов. Это создает неудобства для местных жителей, мешает уборке территорий и проезду спецтехники, в том числе машин скорой помощи и пожарных.

Самым эффективным способом решить проблему стали шлагбаумы. Однако ранее процедура их установки была сложной и занимала много времени из-за действующих правил благоустройства. Новый регламент дает жителям законный инструмент для защиты своих дворов от хаотичной парковки, отметили в пресс-службе Омельницкого.

С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре ценовые категории в зависимости от спроса на парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. Последний раз тарифы повышали в конце апреля, а до этого — в марте.