Парковка подорожала на пяти центральных улицах Петербурга

Стоимость выросла на 50 рублей.
О повышении тарифов на парковку со 150 до 200 рублей на пяти автостоянках рассказали в Городском центре управления парковками (ГЦУР). Изменение стоимости в предприятии объяснили высоким спросом на этих участках.
Новые цены действуют на:
- пл. Островского, уч. 10;
- Лиговский пр., уч. 63;
- Греческая пл., уч. 1;
- Казанская пл., уч. 4;
- Конюшенная пл., уч. 1.
С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре типа в зависимости от загруженности в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. В зависимости от категории участка цена парковки составляет от 100 до 360 руб/час.
