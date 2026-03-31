Парковка подорожала на пяти центральных улицах Петербурга

Стоимость выросла на 50 рублей.

О повышении тарифов на парковку со 150 до 200 рублей на пяти автостоянках рассказали в Городском центре управления парковками (ГЦУР). Изменение стоимости в предприятии объяснили высоким спросом на этих участках.

Новые цены действуют на:

  •  пл. Островского, уч. 10;
  • Лиговский пр., уч. 63;
  • Греческая пл., уч. 1;
  • Казанская пл., уч. 4;
  • Конюшенная пл., уч. 1.

С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре типа в зависимости от загруженности в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. В зависимости от категории участка цена парковки составляет от 100 до 360 руб/час.

