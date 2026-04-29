Стоимость парковки повысят в центре Петербурга

Цены на парковку выросли на следующих участках:

в Рабочем переулке и на Мастерской улице до 360 рублей в час;

в переулке Бринько и Замятином переулке до 280 рублей в час;

на нечетной стороне набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке параллельно улице Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала до 200 рублей в час.

С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре ценовые категории в зависимости от спроса на парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. Последний раз тарифы повышали в конце марта.