Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Стоимость парковки повысят в центре Петербурга

Изменения вступят в силу с 4 мая на девяти улицах Адмиралтейского района в зоне платной парковки, сообщает Комитет по транспорту. Решение о корректировках тарифов приняли после мониторинга загруженности этих улиц, объясняют в ведомстве.

Fast Diana / Shutterstock

Цены на парковку выросли на следующих участках:

  • в Рабочем переулке и на Мастерской улице до 360 рублей в час;
  • в переулке Бринько и Замятином переулке до 280 рублей в час;
  • на нечетной стороне набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке параллельно улице Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала до 200 рублей в час.

С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре ценовые категории в зависимости от спроса на парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. Последний раз тарифы повышали в конце марта.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: