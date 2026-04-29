Стоимость парковки повысят в центре Петербурга

Изменения вступят в силу с 4 мая на девяти улицах Адмиралтейского района в зоне платной парковки, сообщает Комитет по транспорту. Решение о корректировках тарифов приняли после мониторинга загруженности этих улиц, объясняют в ведомстве.
Цены на парковку выросли на следующих участках:
- в Рабочем переулке и на Мастерской улице до 360 рублей в час;
- в переулке Бринько и Замятином переулке до 280 рублей в час;
- на нечетной стороне набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке параллельно улице Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала до 200 рублей в час.
С октября прошлого года зоны для платной парковки разделены на четыре ценовые категории в зависимости от спроса на парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. Последний раз тарифы повышали в конце марта.
