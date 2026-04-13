Новый поезд в этом году начнет ходить до Ивангорода

Поезд будет работать по схеме push-pull («тяни-толкай»), при которой локомотив может как тянуть вагоны, так и толкать их с противоположной стороны. Фактически это аналог ЭП2ДМ, но с тепловозом в головной части. Такая технология особенно важна для неэлектрифицированных участков: при смене направления движения не требуется переставлять локомотив, что ускоряет оборот состава.

«[Поезд] будет ходить до Сланцев и Ивангорода. Сейчас в Сланцы поезд ходит четыре раза в неделю, в Ивангород [каждый день, но небольшой состав]. С ДП2Д мы сможем курсировать до Сланцев каждый день и пускать в Ивангород шесть современных, комфортабельных вагонов», — рассказывает Корнилин.

По его словам, поезд поступит в эксплуатацию уже в ближайшие пару месяцев. Если спрос на направление сохранится высоким, перевозчик не исключает дальнейшего развития маршрута.