Новый поезд в этом году начнет ходить до Ивангорода

Об этом Собака.ru сообщил глава Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) Кирилл Корнилин. Речь идет о первом в России составе ДП2Д, который получит предприятие в этом году (ему присвоят номер 0001!).

Поезд будет работать по схеме push-pull («тяни-толкай»), при которой локомотив может как тянуть вагоны, так и толкать их с противоположной стороны. Фактически это аналог ЭП2ДМ, но с тепловозом в головной части. Такая технология особенно важна для неэлектрифицированных участков: при смене направления движения не требуется переставлять локомотив, что ускоряет оборот состава.

«[Поезд] будет ходить до Сланцев и Ивангорода. Сейчас в Сланцы поезд ходит четыре раза в неделю, в Ивангород [каждый день, но небольшой состав]. С ДП2Д мы сможем курсировать до Сланцев каждый день и пускать в Ивангород шесть современных, комфортабельных вагонов», — рассказывает Корнилин.

По его словам, поезд поступит в эксплуатацию уже в ближайшие пару месяцев. Если спрос на направление сохранится высоким, перевозчик не исключает дальнейшего развития маршрута.

Сколько будет ехать экспресс до Выборга? Что за новый поезд поедет в Ивангород? Когда в Петербурге не останется старых электричек?

Также собеседник редакции рассказал о плане ввести оплату проезда по Bluetooth на всей территории Петербурга, «Ласточке» до Выборга и о том, появятся ли в ближайшее время на карте метро новые линии тактового движения пригородных поездов.

