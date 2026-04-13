Из Петербурга в Выборг начнет ходить экспресс-«Ласточка». На сколько она будет быстрее обычного поезда

По словам Корнилина, экспресс до Выборга будет запущена в качестве эксперимента на этот туристический сезон. «Если эта услуга придется по вкусу пассажирам, то будем говорить о продлении времени работы», — отметил собеседник редакции.

«По времени мы хотели бы "выпрыгнуть" из часа — такой психологический рубеж (сейчас самая быстрый поезд доезжает до Выборга за 1 час 12 минут, — прим. Собака.ru)», — добавил глава СЗППК.

Впрочем, добавил Корнилин, ограничения инфраструктуры могут немного скорректировать эти планы. «В работе железнодорожного транспорта есть своя специфика: места для стоянок поездов и их маневров, переходы на однопутные участки, где движение требует строго согласованного графика среди всех участников перевозочного процесса (поезда дальнего следования, пригородные и грузовые). Поэтому может статься, что время в пути составит все же чуть больше: 62–64 минуты», — добавил он.