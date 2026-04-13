Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Поделиться:

Из Петербурга в Выборг начнет ходить экспресс-«Ласточка». На сколько она будет быстрее обычного поезда

Этим летом между Петербургом и Выборгом начнет курсировать экспресс-«Ласточка» которая будет ходить либо с одной остановкой, либо без остановок вообще. Об этом в интервью Собака.ru рассказал Кирилл Корнилин, глава Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

sergey lavrishchev / Shutterstock

По словам Корнилина, экспресс до Выборга будет запущена в качестве эксперимента на этот туристический сезон. «Если эта услуга придется по вкусу пассажирам, то будем говорить о продлении времени работы», — отметил собеседник редакции. 

«По времени мы хотели бы "выпрыгнуть" из часа — такой психологический рубеж (сейчас самая быстрый поезд доезжает до Выборга за 1 час 12 минут, — прим. Собака.ru, — добавил глава СЗППК.

Впрочем, добавил Корнилин, ограничения инфраструктуры могут немного скорректировать эти планы. «В работе железнодорожного транспорта есть своя специфика: места для стоянок поездов и их маневров, переходы на однопутные участки, где движение требует строго согласованного графика среди всех участников перевозочного процесса (поезда дальнего следования, пригородные и грузовые). Поэтому может статься, что время в пути составит все же чуть больше: 62–64 минуты», — добавил он.  

Также собеседник редакции рассказал о плане запуска новых составов до Ивангорода, распространения оплаты по Bluetooth на все электрички города и о том, появятся ли в ближайшее время на карте метро новые линии тактового движения пригородных поездов.  

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: