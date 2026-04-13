Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Поделиться:

Оплата электричек по Bluetooth может заработать на всей территории Петербурга

Возможность платить за проезд по системе Open loop, использующей GPS-данные и Bluetooth, появилась на тактовом маршруте до Павловска в ноябре прошлого года. Теперь ее хотят внедрить на других маршрутах города. Об этом Собака.ru рассказал Кирилл Корнилин, глава Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Karasev Viktor / Shutterstock

Оплатить проезд по Open loop можно через приложение «ПроТранспорт+». Его механика выглядит следующим образом: пассажир при включенном Bluetooth на телефоне приходит на вокзал и в приложении нажимает кнопку «начать поездку», после чего система временно блокирует на счете фиксированную сумму — 65 рублей. Приложение фиксирует перемещение, поэтому по прибытии нужно нажать «завершить поездку». После этого списываются деньги и формируется электронный билет, который можно использовать для прохода через турникет.

По словам Корнилина, сейчас также готовится запрос в Минцифры о включении сервиса в «белые списки». Когда его одобрят, поезд можно будет приобрести, даже если сеть будут глушить.

Сколько будет ехать экспресс до Выборга? Что за новый поезд поедет в Ивангород? Когда в Петербурге не останется старых электричек?

Также собеседник редакции рассказал о плане запуска новых составов до Ивангорода, «Ласточке» до Выборга и о том, появятся ли в ближайшее время на карте метро новые линии тактового движения пригородных поездов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: