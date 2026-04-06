Запущено тактовое движение электричек между Гатчиной и Петербургом

Петербург и Гатчину теперь связывает тактовое движение. Это значит, что утром и вечером электрички будут ходить каждые полчаса. Первый поезд, прибывший по новой схеме, пришел на Балтийский вокзал в 9.34, его встретил корресподент Собака.ru.

Фото: Константин Крылов
Поезда будут курсировать с интервалом в 30 минут в утренние и вечерние часы, что позволит пассажирам удобнее планировать поездки без жесткой привязки к расписанию, заявил на церемонии запуска движения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что введение такого графика усилит транспортную связь между Гатчиной и Петербургом. По его словам, это особенно важно с учетом существующих экономических, туристических и образовательных связей: в Гатчине расположен университет, куда приезжают студенты в том числе из Петербурга.

Продолжительность маршрута между Гатчиной и Петербургом в пути составит час. Он также появится на схеме метро.

Тактовое движение из Петербурга до сегодняшнего действовало уже на пяти маршрутах:

  • Витебский вокзал - Павловск
  • Балтийский вокзал - Ораниенбаум
  • Балтийский вокзал - Красное Село
  • Петербург - Мельничук ручей
  • Финляндский вокзал - Сестрорецк. 

Направление до Гатчины стало шестым, где внедрена такая схема. 

