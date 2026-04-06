Запущено тактовое движение электричек между Гатчиной и Петербургом

Поезда будут курсировать с интервалом в 30 минут в утренние и вечерние часы, что позволит пассажирам удобнее планировать поездки без жесткой привязки к расписанию, заявил на церемонии запуска движения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что введение такого графика усилит транспортную связь между Гатчиной и Петербургом. По его словам, это особенно важно с учетом существующих экономических, туристических и образовательных связей: в Гатчине расположен университет, куда приезжают студенты в том числе из Петербурга.

Продолжительность маршрута между Гатчиной и Петербургом в пути составит час. Он также появится на схеме метро.

Тактовое движение из Петербурга до сегодняшнего действовало уже на пяти маршрутах:

Витебский вокзал - Павловск

Балтийский вокзал - Ораниенбаум

Балтийский вокзал - Красное Село

Петербург - Мельничук ручей

Финляндский вокзал - Сестрорецк.

Направление до Гатчины стало шестым, где внедрена такая схема.