Запущено тактовое движение электричек между Гатчиной и Петербургом

Петербург и Гатчину теперь связывает тактовое движение. Это значит, что утром и вечером электрички будут ходить каждые полчаса. Первый поезд, прибывший по новой схеме, пришел на Балтийский вокзал в 9.34, его встретил корресподент Собака.ru.
Поезда будут курсировать с интервалом в 30 минут в утренние и вечерние часы, что позволит пассажирам удобнее планировать поездки без жесткой привязки к расписанию, заявил на церемонии запуска движения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что введение такого графика усилит транспортную связь между Гатчиной и Петербургом. По его словам, это особенно важно с учетом существующих экономических, туристических и образовательных связей: в Гатчине расположен университет, куда приезжают студенты в том числе из Петербурга.
Продолжительность маршрута между Гатчиной и Петербургом в пути составит час. Он также появится на схеме метро.
Тактовое движение из Петербурга до сегодняшнего действовало уже на пяти маршрутах:
- Витебский вокзал - Павловск
- Балтийский вокзал - Ораниенбаум
- Балтийский вокзал - Красное Село
- Петербург - Мельничук ручей
- Финляндский вокзал - Сестрорецк.
Направление до Гатчины стало шестым, где внедрена такая схема.
