Единый тариф на электрички могут ввести в пределах агломерации Петербурга

Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на церемонии запуска тактового движения между Петербургом и Гатчиной, передает корреспондент Собака.ru. По словам Дрозденко, в настоящее время власти рассматривают идею расширения системы, которая уже применяется внутри города.

Фото: Константин Крылов

Введение дополнительного единого тарифа в агломерационной зоне позволит жителям комфортно перемещаться между населенными пунктами не только с точки зрения расписания, но и экономии, отметил глава региона. При этом Дрозденко подчеркнул, что инициатива потребует детальной проработки и оценки бюджетных расходов.

С 1 января этого года в Петербурге действует единый тариф на проезд в пригородных электропоездах (всех категорий, включая «Ласточки» и «Финисты») в границах города. Стоимость одной поездки составляет 65 рублей.

