Ключевую ставку снижают уже почти год, но легче не становится. Почему? И какой она должна быть, чтобы экономика начала расти?

Если коротко, как влияет ключевая ставка на мою жизнь?

Все просто — от ключевой ставки зависит, под какой процент коммерческие банки (вроде Сбера, ВТБ, Альфы, Т-Банка, Райффайзен Банка) могут брать деньги у ЦБ, чтобы потом выдавать ипотеку, потребительские кредиты или займы фирмам на развитие бизнеса. От этого в свою очередь зависит ставка по депозиту — чем выше ставка, тем выше доходность по вкладам. Соответственно, если вы копите деньги на новый автомобиль, то выгоднее положить их на вклад, нежели брать в кредит недостающую сумму.

«От ставки зависит готовность тратить и у фирм, особенно в части инвестиций — чем выше ставка процента, тем выше должен быть ожидаемый доход от новых инвестиций, чтобы покрыть взятые в кредит средства и остаться с прибылью», — поясняет директор программ по направлению Экономика, Школы вычислительных социальных наук Европейского университета Юлия Вымятнина.

А поскольку покупать никто не торопится, то и вероятность вложений в развитие бизнеса невелика. Следовательно, нет резона нанимать и новых работников, что охлаждает рынок труда — зачем, если спрос вырастет только при более доступных кредитах? «Соответственно, рост ставки процента "тормозит" экономику, так как экономические агенты в целом становятся более склонны сберегать, а снижение ставки процента "ускоряет" экономику, так как экономические агенты начинают больше тратить», — резюмирует Юлия Вымятнина.