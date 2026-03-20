Ключевую ставку снижают уже почти год, но легче не становится. Почему? И какой она должна быть, чтобы экономика начала расти?

В пятницу, 20 марта, Центробанк в очередной, уже в седьмой раз за девять месяцев, снизил ключевую ставку. Однако она все еще остается на очень высоком уровне — 15%. При такой ключевой ставке кредиты все еще остаются очень дорогими, что тормозит инвестиции, развитие бизнеса, строительный рынок и рынок труда. На сколько еще нужно снизить этот показатель, чтобы шестеренки в механизме российской экономики снова закрутились? Когда обычный человек, желающий купить квартиру, открыть бизнес или найти работу, почувствует эффект от решений ЦБ? С этими вопросами Собака.ru обратилась к экономистам.
Если коротко, как влияет ключевая ставка на мою жизнь?
Все просто — от ключевой ставки зависит, под какой процент коммерческие банки (вроде Сбера, ВТБ, Альфы, Т-Банка, Райффайзен Банка) могут брать деньги у ЦБ, чтобы потом выдавать ипотеку, потребительские кредиты или займы фирмам на развитие бизнеса. От этого в свою очередь зависит ставка по депозиту — чем выше ставка, тем выше доходность по вкладам. Соответственно, если вы копите деньги на новый автомобиль, то выгоднее положить их на вклад, нежели брать в кредит недостающую сумму.
«От ставки зависит готовность тратить и у фирм, особенно в части инвестиций — чем выше ставка процента, тем выше должен быть ожидаемый доход от новых инвестиций, чтобы покрыть взятые в кредит средства и остаться с прибылью», — поясняет директор программ по направлению Экономика, Школы вычислительных социальных наук Европейского университета Юлия Вымятнина.
А поскольку покупать никто не торопится, то и вероятность вложений в развитие бизнеса невелика. Следовательно, нет резона нанимать и новых работников, что охлаждает рынок труда — зачем, если спрос вырастет только при более доступных кредитах? «Соответственно, рост ставки процента "тормозит" экономику, так как экономические агенты в целом становятся более склонны сберегать, а снижение ставки процента "ускоряет" экономику, так как экономические агенты начинают больше тратить», — резюмирует Юлия Вымятнина.
Какая же ставка наконец «ускорит» экономику?
«Вряд ли можно дать однозначный ответ, при каком уровне ключевой ставки будет ощутимое оживление экономики», — говорит в беседе с Собака.ru Александр Алексеевский, инвестиционный аналитик Wealth iQ, CFA. Однако, добавляет он, следует исходить из того, что «чем ближе реальная ключевая ставка к нейтральному уровню», тем свободнее будут чувствовать себя бизнес, рынок труда и так далее.
А что еще за нейтральный уровень? Это такая ставка, которая не направлена на сознательное замедление экономики (как сейчас) или ее активное стимулирование (в том случае, если надо ее разогнать, скажем, после кризиса). «Это такая ставка процента, при которой инфляция в экономике находится на уровне цели ЦБ и стабильна, а экономика растет стабильно с таким темпом роста, который она может поддерживать достаточно долго», — поясняет Юлия Вымятнина из Европейского университета. ЦБ исходит из того, что таким значением для российской экономики является 7,5 – 8,5%. То есть в два раза ниже, чем сейчас.
Впрочем, полагают собеседники редакции, первые признаки ускорения экономики (а стало быть открытия новых бизнесов и появления новых рабочих мест) должны стать заметны много раньше. «Можно предположить, что при снижении ключевой ставки, по крайней мере, к 10-12% ее уровень уже перестанет ощущаться как слишком высокий, и экономика сможет почувствовать себя более уверенно», — полагает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», добавляя, что экономическая активность сдерживается не только ключевой ставкой.
«По нашим оценкам, безрисковая ставка для российского рынка — 12,5%, значит активация деловой активности должна произойти при ставке ЦБ чуть ниже этого», — говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». При этом эксперт добавляет, что «первые послабления для заемщиков» будут заметны уже при ставке в 14%.
Сергей Дуванов
Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF GROUP в Санкт-Петербурге:
«На мой взгляд, рынок недвижимости начнет оживать при ставке на уровне 10–11% годовых. Именно такой уровень способен обеспечить баланс между спроса и предложения. В этих условиях девелоперам вновь станет экономически целесообразно массово приобретать земельные участки и выстраивать долгосрочную стратегию развития хотя бы на горизонте пяти лет».
Напомните, а почему бы просто не снизить ее наконец до 12%?
Короткий ответ — инфляция. Центробанк постоянно подчеркивает, что высокая ставка помогает бороться с ростом цен. Ведь чем меньше спрос на товары, тем меньше оснований переписывать ценники.
«Почему у нас высокая ставка уже давно, а инфляция снижается медленно? — объясняет Юлия Вымятнина из Европейского университета. — У нас наблюдался значительный рост расходов государства и рост доходов фирм и людей и соответствующий этому процессу экономический рост — два года экономика росла по 4% в год, что для российской экономики много. Сейчас мы уже видим торможение, но на инфляцию влияют и другие факторы — рост НДС, изменение налогов для малого и среднего бизнеса».
Более того, добавляет собеседница редакции, проблема в том, что рост налогов, государственные траты и другие современные обстоятельства, влияют не только на реальную инфляцию. Они стимулируют инфляционные ожидания — проще говоря, бизнес и покупатели прикидывают, чего ждать от завтрашнего дня, и, не видя поводов для оптимизма, ожидают дальнейшего роста цен. Что и происходит.
Именно с этим и пытается бороться ЦБ, стараясь через ставку замедлить экономику. Однако, поскольку на ряд обстоятельств Центробанк не влияет — к примеру, на геополитику, государственные расходы или налоги, то и эффективность этих мер имеет свои ограничения.
Тогда когда же ждать те самые 12%?
Как полагает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций», ставка в 14%, которая будет означать «первые послабления для заемщиков» ожидается уже летом. Снижение же до 12% вероятно к концу года, добавляет эксперт.
С этой оценкой согласна и Анастасия Степанцева, аналитик Альфа-Инвестиций. «Мы ожидаем, что к концу 2026 года ставка может снизиться до 12,5–13%, и именно тогда появятся первые признаки устойчивого оживления. Такой темп объясняется осторожной политикой регулятора: ему важно добиться устойчивого снижения инфляции и ее ожидания, не допустив возвращения показателей к повторному ускорению», — говорит она в комментарии для Собака.ru.
В свою очередь Ольга Беленькая из «Финама» добавляет, что базовый прогноз развития экономики от ЦБ предполагает — в 2027-м мы может увидеть даже однозначные ставки — то есть уже 8–9%. «Но здесь надо учитывать, что прогноз — не обязательство Центробанка, а его текущее видение траектории ключевой ставки при условии, что инфляция будет вести себя в соответствии с прогнозом. Быстрому снижению ключевой ставки пока препятствуют устойчивая инфляция выше цели, преобладание проинфляционных рисков и повышенные инфляционные ожидания», — резюмирует она.
То есть надо просто дождаться конца года?
Не совсем. Ключевая ставка действительно может в корне менять поведение людей, влияя на самые разные решения — от открытия нового завода и найма сотрудников до принятия решения о том купить сейчас новый холодильник, или отремонтировать старый, а накопленные деньги положить в банк. Тем не менее, влияние это происходит с задержкой. Людям нужно время для адаптации, говорит Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».
«Финансовые рынки реагируют на снижение ставки почти мгновенно, — продолжает Анастасия Степанцева из Альфа-Инвестиций. — Остальные эффекты, более заметные для населения и экономики, — рост кредитования, инвестиций, активности на рынке труда — проявляются с лагом в пару месяцев до полугода».
Если говорить о рынке недвижимости, снижение ипотечной ставки в первую очередь будет способствовать оживлению на вторичном рынке, полагает Максим Ельцов, гендиректор ПИА «Недвижимость». «В первый год после снижения ставки до уровня 12–13% мало что поменяется на рынке новостроек (где спрос и так поддерживается семейной ипотекой, — прим. Собака.ru), а вот на вторичке, да. При повышении доступности кредитов весь платежеспособный спрос будет устремляться туда, где цены доступны, а это рынок вторичного жилья». Что в свою очередь скажется на росте цен за квадратный метр.
Пресс-служба Банка России
Из заявления по итогам заседания 20 марта 2026:
«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».
Комментарии (0)