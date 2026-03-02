Около трех тысяч петербуржцев не могут вернуться домой из ОАЭ

Еженедельно из Петербурга в ОАЭ выполняется 27 рейсов — это порядка 11 тысяч пассажиров, рассказывают Собака.ru представители Пулково. По подсчетам РБК Петербург, за три дня из Дубая и Абу-Даби в город не смогли вернуться около 2,7 тысяч пассажиров.

В выходные Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в странах Персидского залива могут быть «порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман». 1 марта АТОР заявила, что в одних только ОАЭ находятся «порядка 20 тысяч туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился». Всего же в районе конфликта могут находиться более 100 тысяч россиян, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Ранее стало известно, что российские мобильные операторы предоставили застрявшим на Ближнем Востоке туристам бесплатную связь. Это произошло на фоне продления режима закрытого неба до 3 марта властями ОАЭ. Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране, которые начались 28 февраля.

Собака.ru рассказывает, когда застрявшие на Ближнем Востоке туристы смогут попасть домой, могут ли они рассчитывать на компенсации и что делать тем, кто должен был вылетать через несколько дней.