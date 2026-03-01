Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян не могут вылететь домой

Около 6–8 тысяч россиян столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде стран Персидского залива. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Ограничения затронули пассажиров, которые использовали ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман как транзитные пункты на пути из Азии и стран Индийского океана — Мальдив, Сейшел, Маврикия и Шри-Ланки. Часть туристов уже находится в пересадочных аэропортах, другие вынуждены продлевать отдых в ожидании вылета.

По данным АТОР, отмены коснулись рейсов из Денпасара (Бали), Куала-Лумпура, Коломбо, Маврикия и Сейшел в Дубай, Доху и Абу-Даби. Ряд перевозчиков формально сохраняют рейсы в расписании, однако точное время вылета пока не подтверждено.

Среди авиакомпаний, объявивших об отменах и корректировках расписания, — Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, Oman Air и Turkish Airlines.

Туроператоры называют ситуацию сложной, но управляемой: пассажиров пересаживают на альтернативные рейсы, в том числе через Турцию и Китай, либо продлевают размещение в гостиницах в странах пересадки. Пассажирам отмененных рейсов предлагают переоформление билетов или вынужденный возврат средств.

Ранее мы рассказывали, что из Петербурга отменили часть рейсов в Дубай.