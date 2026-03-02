Бесплатную связь застрявшим на Ближнем Востоке туристам предоставили российские операторы

Абоненты операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» в странах Ближнего Востока получили бесплатные звонки и интернет, а T2 обнулил стоимость звонков на горячие линии. Это произошло на фоне продления режима закрытого неба до 3 марта властями ОАЭ.

О бесплатных опциях для туристов, которые не могут вернуться домой, пишут РИА Новости со ссылкой на представителей операторов. По данным агентства, владельцы сим-карт «Билайн» в ОАЭ получили три ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней. Пользователям в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране начислили один ГБ интернета и 30 минут звонков на три дня.

МТС предоставил россиянам бесплатные звонки — списания отменены за вызовы в стране пребывания и исходящие звонки в Россию. Абоненты «Мегафона» бесплатно могут воспользоваться двумя ГБ интернета и 30 минутами звонков в Россию и по стране пребывания в ближайшие несколько дней. При необходимости пакет активируется повторно. Клиенты Т2 могут бесплатно звонить на горячую линию «Турпомощи» и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране, которые начались 28 февраля. По данным Ассоциации туроператоров России, почти 40% рейсов международных перевозчиков отменили или перенесли из-за закрытия воздушного пространства в регионе.

