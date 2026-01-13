Назвали дату начала реконструкции здания «Пяти стаканов» в Пулково

В интервью «Ведомостям» гендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев рассказал, что к реконструкции терминала «Пулково-1» («Пять стаканов») приступят в 2030 году. И это самый ранний срок, по оценкам компании ВВСС.

Пока согласованного проекта реконструкции нет, но у компании-оператора аэропорта есть «четкое видение» подхода к обновлению терминала. После завершения работ полезная площадь терминала вырастет до 50 тысяч квадратных метров. Сейчас для внутренних рейсов используют около 15 тысяч квадратных метров из 60 тысяч квадратных метров общей площади здания.

Сейчас планировка «Пулково-1» имеет шесть уровней. В будущем хотят перенести места ключевых операций пассажиров (регистрация, досмотр и выход на посадку) на один общий уровень, без спусков и подъемов. При этом начать реконструкцию, по словам топ-менеджера, можно только после создания инфраструктуры для размещения и обслуживания пассажиров внутренних рейсов.

Сергеев добавил, что для проведения реконструкции должна поддерживаться динамика пассажиропотока. В 2024 году он составил 20,9 млн человек, в 2025-м — 20,7 млн, при этом международный трафик вырос на 24% — почти до 5 млн пассажиров, а внутренний сократился примерно на 1 млн, до 15,9 млн.

В апреле 2025 года опубликовали план строительства второй очереди аэропорта «Пулково». Оператор аэропорта — «Воздушные ворота Северной столицы», показал, где разместят воздушные галереи и терминалы. Согласно схеме, знаменитое здание «Пять стаканов», обозначено как центральная галерея.

В конце лета того же года стало известно, что реконструировать старый терминал Пулково «Пять стаканов» предложили с сохранением исторического вида. Оператор петербургского аэропорта, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), предложило властям города предложения по реконструкции старого терминала («Пять стаканов»), в качестве варианта строительства второй очереди аэрокомплекса. В компании хотят сохранить внешний вид старого терминала, но при этом полностью модернизировать внутренние зоны.

Напомним, в 2022 году обсуждали возможный снос «Пяти стаканов» ради строительства современного здания. Как отмечали в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.

В 2024 году для строительства второй очереди аэропорта Пулково выдали градпланы. И сразу на два участка, на одном из которых находится здание аэропорта и старого терминала, известного как «Пять стаканов». Оба документа получены для строительства. Проект собирались представить к осени 2024 года, и его поделят на три фазы. В первую предполагается возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок самолетов.

Также стало известно место, где появятся станция метро и автовокзал в Пулково. Очертания стройплощадок в непосредственной близости от терминала есть в предложениях «Воздушных ворот Северной столицы», которые компания подала к проекту правил землепользования и застройки.