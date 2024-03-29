Для строительства второй очереди аэропорта Пулково выдали градпланы

Градостроительные планы комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выдал сразу на два участка территории аэропорта Пулково. В пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» рассказали «Фонтанке», что генплан — обязательная процедура для реализации проекта второй очереди развития аэропорта.

«Получение градостроительного плана является обязательной процедурой для реализации проекта второй очереди развития аэропорта. В феврале прошлого года правительство Санкт-Петербурга, АО "Аэропорт Пулково" и "Воздушные ворота Северной столицы" подписали дополнительное соглашение, которое продлевает срок действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) до 2060 года. В частности, оно предусматривает реализацию второй очереди развития аэропорта Пулково», — отметили в «Воздушных воротах Северной столицы».

Генплан на первый строительный участок затрагивает территорию площадью 59 га на Пулковском шоссе, участок 1, западнее здания аэропорта. Второй генплан получили на участок северо-западнее подъездной дороги по Пулковскому шоссе, дом 41, литера А. На нем находятся здание аэропорта и старого терминала, который в народе зовется «пять стаканов». Оба документа выдали под строительство.

Проект развития аэропорта разделен на три фазы. В первую должны возвести новую посадочную галерею, расширить перрон для стоянок воздушных судов. «Ожидаем, что проект будет передан в Главгосэкспертизу осенью этого года», — добавили в компании.