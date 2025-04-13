18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Стало известно место, где появятся станция метро и автовокзал в Пулково

Очертания стройплощадок в непосредственной близости от терминала есть в предложениях «Воздушных ворот Северной столицы», которые компания подала к проекту правил землепользования и застройки.

Фото: пресс-служба "Воздушные ворота Северной столицы"

Компания также сообщила о начале второй очереди реализации соглашения по развитию аэропорта. Он включает в себя строительство дополнительных терминалов с переходными галереями, автомобильной эстакадой, аэродромных сооружений, рулежных дорожек, инженерной инфраструктуры, а также гостиницы и бизнес-центра. Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас идет изменение проекта планировки и межевания территории, но компания просит учесть ее предложения и в рамках обсуждения ПЗЗ. В частности — установить транспортную категорию по границе перспективного строительства автобусного вокзала и станции метро на территории аэропорта.

Ранее мы писали о том, что сразу 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: