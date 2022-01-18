В октябре 2020 года КГИОП поддержал инициативу Союза архитекторов Петербурга о проведении совместной разработки методики и критериев оценки историко-культурной ценности для выявления лучших образцов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов. В декабре 2021 года союз направил в комитет перечень архитектурных объектов, предлагаемых к присвоению охранного статуса, в который вошло 18 зданий. Позже при КГИОП была создана специальная рабочая группа, первое заседание которой прошло сегодня, 18 января.

По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, в представленном Союзом архитекторов списке есть «бесспорные объекты, историко-культурная ценность которых ни у кого не вызывает сомнения» — это ТЮЗ, учебный корпус ЛЭТИ на улице Профессора Попова, 5, здание спортивной школы на Малом проспекте Васильевского острова, 66 и Яхт-клуб на Петровской косе.

Здание терминала Пулково-1, также занесенное в перечень, требует отдельного обсуждения. «Обсуждение здания аэропорта Пулково-1 будет проходить в феврале на отдельном заседании с приглашением специалистов, которые занимаются развитием аэропорта. Отдельно также будет рассматриваться пласт наследия советской неоклассики, в частности, здание института «ЛенНИИпроект» и жилой дом на Троицкой площади», — заявил Макаров.

«Это объективно, во-первых, огромный период нашей истории, во вторых, очень значимые вещи. Я много общаюсь с иностранными архитекторами, и они говорят, что это [советская архитектура 1950-1980 годов] неизвестный для мира пласт. Главное, что он очень тонкий, потому что общественных зданий строилось мало, индивидуальных проектов вообще было мало, и поэтому, потеряв пять — шесть домов, можно потерять целый слой культуры. Все согласились, что какие-то градостроительные работы надо относить к средовым объектам и охранять только их внешний вид. Единогласно выделили четыре объекта — кандидаты в памятники. Пулково действительно надо будет отдельно обсуждать», — отметил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

Напомним, о том, что петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов», стало известно в декабре 2021 года. Власти рассматривают возможность сноса терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.