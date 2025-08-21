Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реконструировать старый терминал Пулково «Пять стаканов» предложили с сохранением исторического вида

Оператор петербургского аэропорта, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), предложило властям города предложения по реконструкции старого терминала («Пять стаканов»), в качестве варианта строительства второй очереди аэрокомплекса. В компании хотят сохранить внешний вид старого терминала, но при этом полностью модернизировать внутренние зоны.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Как сообщил гендиректор ВВСС Леонид Сергеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург», окончательного решения по реконструкции пока нет, но самым оптимальным вариантом он называет работы по реконструкции «Пяти стаканов» с сохранением внешнего вида советского терминала и полной модернизацией его внутренних зон.

Сергеев отметил, что терминал отличается от современных аэровокзалов: в нем нет безбарьерной и бесшовной среды. Так, в новых аэропортах пассажиры проходят все процедуры на одном этаже, тогда как в здании «пяти стаканов» им приходилось подниматься и спускаться через шесть уровней, прежде чем попасть к выходам на посадку.

В компании считают, что обновление позволит вдвое увеличить пропускную способность здания — с 11 млн до 22 млн человек. При этом глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков говорил о подготовке к строительству нового терминала, которое должно стартовать в 2027 году, а завершится к 2031.

