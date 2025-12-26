Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» в Петербурге официально открыты

Теперь официально — в Петербургском метрополитене шесть линий метро. Официальная церемония открытия новой ветки прошла на станции «Юго-Западная», передает присутствующий на месте журналист Собака.ru.
Участок от «Юго-Западной» и «Путиловской» стал стартовым для «коричневой» ветки. В перспективе она должна связать Красносельский район с центром города. В частности на ней должна появиться станция «Лиговский проспект-2», которая станет пересадочной на «оранжевую» ветку (а также частью узла Высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы). Затем линию планируется продлить до Калининского района к Пискаревке и железнодорожной станции Ручьи.
Сама «Юго-Западная» стала первой станцией в Красносельском районе, население которого, по данным «Петростата» на начало 2025 года, составляло более 440 тысяч человек (пятое место в городе). Ее начали строить еще в первой половине 2010-х годов, тогда писали, что станция может быть введена в эксплуатацию «в 2019-2020». После этого сроки запуска неоднократно переносили: сначала на 2024-й, а затем на 2025 год.
«Какая сложность была: в процессе строительства, так как мы присоединялись к Кировскому заводу, подсекали много старых, сооружавшихся в советское время подземных выработок. И достаточно в короткие сроки (получилось это сделать) практически пересадочный узел мы построили за год», — сообщил гендиректор «Метрострой Северной Столицы» Дмитрий Васильев.
В свою очередь «Путиловская» построена в Кировском районе, недалеко от Кировского завода и одноименной станции метро «красной» ветки и является пересадочной. Как отмечается на сайте «Метростроя Северной столицы», глубина залегания «Юго-Западной» составляет 55 метров, а «Путиловской» — 58 метров. Пропускная способность участка насчитывает 221 тысяч человек.
Первый поезд на «Юго-Западную» в тестовом режиме пришел еще во второй половине ноября. Однако дата запуска нового участка не была известна до последнего момента. Лишь 25 декабря появилось официальное подтверждение, что участок получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от Ростехнадзора и будет официально открыт в пятницу.
Также на церемонии открытия гендиректор «Метрострой Северной Столицы» Дмитрий Васильев также рассказал о планах строительства метро в городе: «Новая линия продолжается до станции метро "Каретная", на сегодняшний день там работает четыре проходческих щита. На данной линии будет четыре новых станции: "Боровая", "Каретная", "Броневая" и "Заставская"».
Васильев добавил, что участок линии от «Путиловской» до «Каретной» заработает до 2030 года. Помимо этого, он озвучил, как продвигаются работы и на других линиях: «На сегодняшнее время активное строительство ведется Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом "Надежда". И в этом году уже начали сооружение станции "Яхтенная". То есть к земляным работам (уже приступили). Соответственно в 2026-2027 году мы будем вести активное строительство и к 2028 году мы планируем запустить по Невско-Василеостровской линии 2 новые станции. На сегодняшний день называются "Яхтенная" и "Зоопарк"».
Текст: Константин Крылов, Валерия Дьячкова.
