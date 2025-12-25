Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Назвали дату официального запуска двух новых станций метро в Петербурге

«Юго-Западную» и «Путиловскую» в Петербурге откроют официально вечером 26 декабря, сообщили в Смольном.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Также большая вероятность, что она и для пассажиров заработает в этот же день. «Фонтанка» сообщает, что новую схему метро с новыми станциями уже заметили на новопостроенных станциях, но не на действующих.

В официальной церемонии открытия примут участие члены городского правительства депутаты Законодательного собрания, руководство «Петербургского метрополитена» и «Метростроя Северной столицы».

