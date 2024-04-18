Станции метро «Юго-Западная» и «Горный институт» откроют до конца 2024 года. Как это изменит (и изменит ли?) жизнь горожан?

Не хватает и посадочных платформ для трамвайных маршрутов. Это особенно странно на фоне появления на острове низкопольных трамваев и оборудования вестибюля самой станции лифтами. Транспортная доступность для маломобильных граждан должна быть обеспечена в комплексе, поэтому важно, чтобы и трамвайные остановки были тоже с соответствующей доступностью. Тем более что высокие платформы обеспечивают еще и безопасность пассажиров при выходе из вагонов», — считает Наталья Камолинкова.

На отсутствие велоинфраструктуры на визуализациях «Горного института» обратил внимание урбанист, транспортный эксперт Даниил Воронин. «Несмотря на то, что на Большом проспекте обустроена велополоса, на рендере вестибюля она не обозначена. Не исключено, что в таком сложном месте, как у станции метро, проектировщики ее просто прервут, что на самом деле недопустимо. Спрос на использование средств микромобильности для поездок до станций метро колоссальный. Без спланированной инфраструктуры получится хаос, решать который городские власти будут в итоге запретами. Нужно было предусмотреть около станции удобные места как для парковки арендных самокатов, так и для личных средств индивидуальной мобильности, чтобы они не преграждали путь пешеходам». Компромиссом могла бы стать полноценная пешеходная площадь вокруг вестибюля без восстановления сквозного движения с Косой линии на Большой проспект.

За 10 лет автомобилисты отвыкли от наличия такой связи и стали активно пользоваться маршрутами с 26-27-й линий и Детской улиц напрямую на набережную Лейтенанта Шмидта через Масляный канал в обход сложного узла Большого с Косой линией. Сам же узел, откуда сняли нагрузку и убрали левый поворот на Косую линию, стал работать лучше. Освобожденное от полос движения пространство Косой линии может быть использовано для размещения прямо у станции посадочных платформ трамвая, как в Москве у Павелецкого вокзала. Через образуемую площадь пешеходы будут двигаться на восток на бульвары Большого проспекта и в историческую часть острова. Там же можно сделать парковки для самокатов и велосипедов. Такое пространство будет удобным и доступным, а заодно и станет новым центром притяжения на Васильевском острове.