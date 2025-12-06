Петербург стал самым дорогим городом России для поездок в транспорте

Разовый проезд в Санкт-Петербурге оказался почти на восемь рублей дороже, чем в Москве. В Петербурге автобус, трамвай и троллейбус стоят 80 рублей, метро — 86 рублей. Средняя цена билета по городу составляет 81,5 рубля, сообщает ТАСС.

Для сравнения, в Москве единая стоимость проезда на всех видах транспорта — 74 рубля.

На другом конце рейтинга находится Махачкала, где средний тариф по городу составляет всего 26 рублей. Троллейбус здесь стоит 20 рублей, автобус — 27 рублей, маршрутка — 32 рубля.

Среди городов с относительно низкими ценами на проезд до 40 рублей оказались Саратов (30 рублей), Ростов-на-Дону и Уфа (по 37 рублей), Самара (38 рублей), а также Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь и Тюмень (около 40 рублей).

В диапазоне до 50 рублей находятся Красноярск (46 рублей), Омск (45 рублей), Казань (43 рубля), Тольятти и Екатеринбург (по 42 рубля). Краснодар и Челябинск следуют за Москвой и Петербургом со средними тарифами 51 и 50 рублей соответственно.

В «2ГИС» подчеркнули, что расчет велся по официальным фиксированным тарифам, без учета льгот и скидок.