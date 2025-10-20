Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Сколько станций метро в Петербурге уйдет на ремонт в 2026 году

Пока в планах на будущий год закрыть на ремонт только одну станцию метро — «Озерки». Это в дополнение к уже двум станциям, на которых проходит ремонт.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«Пока только "Озерки". Их хотели уводить на ремонт в 2025-м, но потом, как вы знаете, перенесли», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова начальника «Петербургского метрополитена» Евгения Козина.

Сейчас ремонтные работы по реконструкции ведут на двух станциях — «Фрунзенская» и «Парк Победы». Ранее сообщали, что «Озерки» планировали начать реконструировать в 2025 году, однако нашли возможность сдвинуть работы на год.

В Петербурге за пять лет пообещали открыть 11 станций метро. Что смущает экспертов, кроме сроков?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: