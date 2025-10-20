Сколько станций метро в Петербурге уйдет на ремонт в 2026 году

«Пока только "Озерки". Их хотели уводить на ремонт в 2025-м, но потом, как вы знаете, перенесли», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова начальника «Петербургского метрополитена» Евгения Козина.

Сейчас ремонтные работы по реконструкции ведут на двух станциях — «Фрунзенская» и «Парк Победы». Ранее сообщали, что «Озерки» планировали начать реконструировать в 2025 году, однако нашли возможность сдвинуть работы на год.