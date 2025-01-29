В Петербурге за пять лет пообещали открыть 11 станций метро. Что смущает экспертов, кроме сроков?

К 2030 году в Петербурге откроют 11 новых станций метро, сообщил вице-губернатор Николай Линченко. Такие заявления традиционно вызывают большой интерес — город давно нуждается в расширении подземки. Однако обещание вызывало у некоторых специалистов настороженность. И дело не только в том, что часть станций могут не построить к намеченному сроку. Что беспокоит экспертов? Сколько станций реально открыть через пять лет? Объясняем в фичере Собака.ru.
В конце января вице-губернатор Петербурга Николай Линченко (координирует и контролирует комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по строительству. — Прим. Ред.) анонсировал открытие 11 станций метрополитена к 2030 году. По словам чиновника, в 2025 году заработает первая очередь Красносельско-Калининской линии: станции «Юго-Западная» и «Путиловская» (с переходом на «Кировский завод»). Правда, точную дату запуска Николай Линченко не назвал.
В 2028 году власти планируют открыть еще одну станцию Красносельско-Калининской линии — «Лиговский проспект-2». Ее запуск привязан к окончанию строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы.
В том же году намечено открытие двух станций Невско-Василеостровской линии — «Богатырский проспект» и «Каменка» (с переходом на будущую станцию «Шуваловский проспект» Фрунзенско-Приморской линии).
Весь список станций метро, открытие которых запланировано до 2030 года, согласно заявлению Линченко, выглядит так:
- «Богатырский проспект» (Невско-Василеостровская линия, «зеленая»);
- «Каменка» (Невско-Василеостровская линия, «зеленая»);
- «Театральная» (Лахтинско-Правобережная линия, «оранжевая»);
- «Гавань» (Лахтинско-Правобережная линия, «оранжевая»);
- «Морской фасад» (Лахтинско-Правобережная линия, «оранжевая»);
- «Шуваловский проспект» (Фрунзенско-Приморская линия, «фиолетовая»);
- «Лиговский проспект-2» (Красносельско-Калининская линия, «коричневая»);
- «Юго-Западная» (Красносельско-Калининская линия, «коричневая»);
- «Путиловская» (Красносельско-Калининская линия, «коричневая»);
- «Брестская» (Красносельско-Калининская линия, «коричневая»);
- «Улица Доблести» (Красносельско-Калининская линия, «коричневая»).
«С "Лиговского-2" нужно будет куда-то уехать»
Озвученные Николаем Линченко планы скромнее тех, что власти заявляли в 2022 году. Тогда чиновники анонсировали 89 новых станций метро, 31 из которых была запланирована на первую очередь. Тем не менее новое сообщение вызывает сразу несколько вопросов у транспортных экспертов, опрошенных редакцией Собака.ru.
«Мы имеем дело не с 11 станциями, а только с 10», — первое, что отмечает главный инженер проектов Лаборатории градопланирования Илья Резников. «Упомянутый в списке "Лиговский проспект-2", по сути, будет еще одним выходом с уже существующей станции в центре. В реальности новых точек, где появится метро, окажется только восемь, а не 10. "Путиловская" и "Шуваловский проспект" — это пересадочные станции, не охватывающие принципиально новые территории».
«Каких-либо новостей» в списке, озвученном Линченко, нет, отмечает Резников. «Эти станции будут строить по последней версии программы развития метрополитена. Все они в общем-то нужные», — говорит он. Более критически к планам относится руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов.
У него есть вопросы как минимум к двум станциям из озвученных. «"Брестскую" хотят возводить на краю существующей застройки в Кировском районе. Вместо того, чтобы охватить пешей доступностью новых горожан, по факту станция будет отбирать пассажиров у "Юго-Западной" и трамвая номер 60», — говорит собеседник редакции.
Похожая проблема у станции «Морской фасад», отмечает Фролов. «Ее очевидно сориентировали на пассажирский терминал Большого порта. Однако за время своей активной работы он не стал генератором пассажиропотока даже для автобуса 158, который ходил туда специально. А тут будет целая станция метро, еще и на удалении от застройки», — говорит эксперт.
Обращает на себя внимание и «Лиговский проспект-2». Станция должна стать конечной для Красносельско-Калининской линии, пока направление не продлят в сторону Пискаревки, подчеркивает Фролов. Но есть парадокс, считает он. «В прошлых версиях программы развития метрополитена к этой станции должна прийти Красносельско-Калининская линия от "Путиловской". Это логично, ведь с "Лиговского-2" нужно куда-то уехать. В озвученных Линченко планах нет станций центрального участка Красносельско-Калининской линии: "Броневой", "Заставской", "Боровой", "Каретной. Насколько я знаю, работы начали. Получается, либо стройку участка заморозят и откроют только де-факто новый вход на существующую станцию четвертой линии, либо все промежуточные станции закончат после 2030 года, а мы получим линию сразу с четырьмя станциями-призраками подобными "Театральной"», — объясняет Фролов.
«Я уже сказала ребенку, что вы мне это продадите со скидкой 50%»
У экспертов есть вопросы и к качеству технологических решений. «Фактически в проектах новых станций сейчас просто дырки в земле. Отсутствуют удобные пересадки под землей, не организовано пространство на поверхности», — говорит транспортный инженер и автор телеграм–канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов.
С ним отчасти согласен Георгий Фролов: «По решению Метрогипротранса на "Брестской" и "Улице Доблести" вестибюли построят с глубокими лестничными спусками и подходными коридорами от эскалаторов к платформам. Это доставит большие неудобства пассажирам. Станции планируют возводить в микрорайонной застройке, где места под наземный вестибюль предостаточно. Как и на то, чтобы сориентировать эскалатор непосредственно в торец станции».
Как полагает Фролов, расположение «Брестской» и «Морского фасада» можно скорректировать. Однако это потребует времени, которого не будет, если город действительно постарается построить все 11 станций за ближайшие пять лет.
Логичнее детально проработать проект каждой станции, чем гнаться за большим количеством новых, считает он. С ним не согласен Илья Резников. Эксперт полагает: упрощения проектов сегодня неизбежны. Город фактически вынужден озвучивать амбициозные цели по строительству метро, ведь деньги на него, во-многом, поступают из федерального центра, считает Резников.
«Есть такая фраза "просящему дается". Понятно, что на строительство метро город регулярно просит денег у федералов. Они вынуждены вести себя, как некоторые мамы в магазине, говоря продавцу: "Знаете, я уже сказала ребенку, что вы мне продадите это со скидкой 50%". Так и здесь: мы уже пообещали горожанам 10 станций. При этом, вероятно, они понимают, что попросив денег на 10 станций, получишь на пять, а если на пять — получишь на три».
«Каждые полгода нам обещают какую-то цифру»
У всех собеседников редакции есть сомнения, что к 2030 году построят 11 станций. Транспортный инженер Иван Вергазов назвал эти планы «воздушными замками». «Каждые полгода нам обещают какую-то цифру, ни разу сроки не выдержали», — говорит он.
Георгий Фролов полагает: значительную часть станций мы можем увидеть к концу десятилетия. «"Путиловскую" и "Юго-Западную" логично ждать в 2025-м. Последнюю возводят уже больше 10 лет и должны были сдать еще в прошлом году. "Каменку" и "Богатырский проспект" строят неглубоким заложением двухпутным проходным щитом, поэтому, вероятно, к 2030-му их увидим. "Театральная" построена под землей, но необходимо время на подбор локации для вестибюля. Это тоже реально сделать за пять лет».
Однако все 11 станций эксперт не рассчитывает увидеть в 2030 году. Илья Резников из Лаборатории Градопланирования чуть более осторожен в прогнозах: «Можно ли открыть за пять лет все обещанное? С текущей скоростью строительства — нет. Но нельзя переносить в будущее сложившийся тренд. Мы не знаем, какие деньги реально выделят, приедут ли к нам федералы, чтобы заставить строить метро быстрее».
«Верить во что-то возможно, когда это начали строить. Если в ближайшие пару лет мы не увидим строительную технику условно рядом с "Гаванью" или "Улицей Доблести", ждать появления новых станций к 2030-му не стоит», — резюмирует Илья Резников.
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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