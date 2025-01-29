В Петербурге за пять лет пообещали открыть 11 станций метро. Что смущает экспертов, кроме сроков?

«С "Лиговского-2" нужно будет куда-то уехать»

Озвученные Николаем Линченко планы скромнее тех, что власти заявляли в 2022 году. Тогда чиновники анонсировали 89 новых станций метро, 31 из которых была запланирована на первую очередь. Тем не менее новое сообщение вызывает сразу несколько вопросов у транспортных экспертов, опрошенных редакцией Собака.ru.

«Мы имеем дело не с 11 станциями, а только с 10», — первое, что отмечает главный инженер проектов Лаборатории градопланирования Илья Резников. «Упомянутый в списке "Лиговский проспект-2", по сути, будет еще одним выходом с уже существующей станции в центре. В реальности новых точек, где появится метро, окажется только восемь, а не 10. "Путиловская" и "Шуваловский проспект" — это пересадочные станции, не охватывающие принципиально новые территории».

«Каких-либо новостей» в списке, озвученном Линченко, нет, отмечает Резников. «Эти станции будут строить по последней версии программы развития метрополитена. Все они в общем-то нужные», — говорит он. Более критически к планам относится руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов.

У него есть вопросы как минимум к двум станциям из озвученных. «"Брестскую" хотят возводить на краю существующей застройки в Кировском районе. Вместо того, чтобы охватить пешей доступностью новых горожан, по факту станция будет отбирать пассажиров у "Юго-Западной" и трамвая номер 60», — говорит собеседник редакции.

Похожая проблема у станции «Морской фасад», отмечает Фролов. «Ее очевидно сориентировали на пассажирский терминал Большого порта. Однако за время своей активной работы он не стал генератором пассажиропотока даже для автобуса 158, который ходил туда специально. А тут будет целая станция метро, еще и на удалении от застройки», — говорит эксперт.

Обращает на себя внимание и «Лиговский проспект-2». Станция должна стать конечной для Красносельско-Калининской линии, пока направление не продлят в сторону Пискаревки, подчеркивает Фролов. Но есть парадокс, считает он. «В прошлых версиях программы развития метрополитена к этой станции должна прийти Красносельско-Калининская линия от "Путиловской". Это логично, ведь с "Лиговского-2" нужно куда-то уехать. В озвученных Линченко планах нет станций центрального участка Красносельско-Калининской линии: "Броневой", "Заставской", "Боровой", "Каретной. Насколько я знаю, работы начали. Получается, либо стройку участка заморозят и откроют только де-факто новый вход на существующую станцию четвертой линии, либо все промежуточные станции закончат после 2030 года, а мы получим линию сразу с четырьмя станциями-призраками подобными "Театральной"», — объясняет Фролов.