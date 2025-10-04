В Петербурге приступили к проектированию нового автобусного парка

Проектированием занимается бюро «Луч», с которым СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и городской Комитет по транспорту заключили контракт. Завершить разработку проекта планируется в ноябре 2026 года, а стоимость работ составляет 175 миллионов рублей.

«Половина автобусов в парке будет работать на компримированном природном газе», — прокомментировал Кирилл Поляков.

В Комитете по транспорту отметили, что проект направлен на оптимизацию выпуска автобусов на линии в северных районах города, сокращение холостых пробегов и снижение нагрузки на существующие автопарки.

В июне этого года сообщили, что город планирует закупить 120 автобусов особо большого класса, выпущенных не ранее 2025 года. Заказчиком выступает СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Вместимость каждого автобуса должна составлять не менее 155 пассажиров.