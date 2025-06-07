Петербург закупит новые автобусы на 3,76 млрд рублей

На сайте перевозчика сообщается, что первые 20 автобусов прибудут в город уже в сентябре. Остальные доставят несколькими партиями до конца 2025 года.

«Новые вместительные «гармошки» соответствуют всем современным требованиям: низкопольная конструкция для удобства посадки, доступность для маломобильных пассажиров, экологичный двигатель высокого класса, современные системы безопасности и комфорта», – сообщили в Комитете по транспорту.

Ранее мы рассказывали, что Петербург закупит еще 60 электробусов стоимостью около 50 миллионов рублей каждый.