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Петербург закупит новые автобусы на 3,76 млрд рублей

«Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 120 двухсекционных машин вместимостью не менее 155 человек. «Гармошки» выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком.

bellena / Shutterstock.com

На сайте перевозчика сообщается, что первые 20 автобусов прибудут в город уже в сентябре.  Остальные доставят несколькими партиями до конца 2025 года. 

«Новые вместительные «гармошки» соответствуют всем современным требованиям: низкопольная конструкция для удобства посадки, доступность для маломобильных пассажиров, экологичный двигатель высокого класса, современные системы безопасности и комфорта», – сообщили в Комитете по транспорту.

Ранее мы рассказывали, что Петербург закупит еще 60 электробусов стоимостью около 50 миллионов рублей каждый.

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