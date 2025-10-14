Въезд в центр Петербурга может стать платным — об этом говорят в городском ЗакСе. Есть ли в этом смысл? И причем тут Стокгольм?

Что может пойти не так?

Илья Резников: Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в том, понимают ли наши представители власти истинный смысл платного въезда в центр города. Дело в том, что этот шаг делается не для того, чтобы просто взять и выдавить транспорт из какого-то района и не для того, чтобы город заработал много денег. Суть вообще не в этом. Платный въезд делается для того, чтобы большее число людей вовремя доехало бы до места назначения.

Исходя из этого, нужно сначала говорить не столько о плате за въезд, сколько о том, что мы должны сделать вместе с этим. Там должно быть и развитие наземного транспорта, и строительство метрополитена, и какая-нибудь инфраструктура для велосипедов и самокатов. И тут складывается впечатление, что Петербург не совсем понимает, куда он идет.

С одной стороны, мы делаем велодорожки, каждый год об этом город отчитывается, при этом ни о какой сплошной сети велодорожек речи не идет. А прокатные самокаты из центра мы что? Вообще выгнали, потому что они мешают. Но, простите, если мы делаем платный въезд в центр, то самокаты, напротив надо возвращать и делать для них соответствующую инфраструктуру, делая на каждой второй улице велодорожку.

Общественный транспорт у нас действительно стал лучше, но чтобы это заметить, нужно куда-то съездить — в Казань или Нижний — и попробовать там воспользоваться вечером автобусом и понять, что ты никуда не можешь уехать и тебе надо пешком идти к метро, которое ходит раз в 10 минут. В Петербурге на этом фоне все неплохо, только почему-то билеты самые дорогие в стране. Но так это не работает, если вы делаете платный въезд в центр, то у вас должна быть выгодная альтернатива.

Ну , наконец, если мы делаем платный въезд в центр, мы обрубаем через него транзитное движение. Соответственно должны быть бесплатные обходы центра с достаточной пропускной способностью. А у нас ЗСД — платная, ШМСД — строится как платная, Обводный канал стоит в пробках, мост Александра Невского и набережные правого берега Невы в час пик стоят колом, М-7 может стать платной (не говоря о том, когда ее еще построят). Получается, что для автомобилиста нет разницы — что здесь платно, что там. Нет бесплатных альтернатив, а тут и с точки зрения соблюдения закона можно задать вопросы. Тогда есть ли у нас право ограничивать въезд в центр таким образом?