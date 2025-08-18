Цена поездки в петербургском метро с 2007 года выросла на 514%! Такого повышения цен не было даже в Москве! Как так получилось?

Что об этом думают эксперты?

Илья Резников

Главный инженер проектов Лаборатории Градопланирования Илья Резников:

Для начала отмечу, что длины маршрутов и число единиц подвижного состава на маршрутах во всех крупных и крупнейших городах приблизительно одинаковые, стоимости горюче-смазочных материалов — тоже близки. Разница есть в зарплатах водителей, но нигде им не платят слишком много.

В целом у меня складывается впечатление, что нет прямой связи между ценой проезда и реальным качеством общественного транспорта в том или ином городе. Вопрос в том, насколько транспорт датируется тем или иным образом городскими или региональными властями, и насколько перевозчики умеют выпрашивать повышения тарифов.

Общее благосостояние населения в городе тоже влияет, но косвенно. Если зарплаты низкие, то резкое повышение тарифов на ОТ чревато реальным активным недовольством рядового населения. А никакому главе города не нужно, чтобы на выборах упали показатели или им заинтересовалась прокуратура или следственный комитет. Если же дела в городе получше – то и цены подрастают. Потому стоимость проезда — это результат сложного и мутного консенсуса между властями и перевозчиками с некоторой оглядкой на население.

Про Петербург, в общих чертах, могу сказать лишь то, что качество общественного транспорта у нас действительно существенно выше, чем в большинстве городов-миллионников. Наш транспорт ходит надёжнее чем во многих городах. В Казани или Нижнем Новгороде нередко бывает, что маршруты банально не ходят поздно вечером, хотя должны – сам сталкивался. В Петербурге такие ситуации почти невозможны.

У нас новые современные низкопольные автобусы и троллейбусы, обновляется трамвай, опрятные остановки, которыми занимаются. Уровень зарплат водителей, как и в целом населения, повыше. При этом город всё-таки не настолько богат, чтобы датировать ОТ на уровне Москвы. Вот отсюда и появляются одни из самых высоких тарифов в стране на проезд в городском транспорте.