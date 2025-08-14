В Хельсинки — ноль смертей в ДТП за год. Как добились таких результатов и может ли этот опыт перенять Петербург и другие города России?

Как Хельсинки удалось достичь нулевой смертности на дорогах

В Хельсинки зафиксировали 0 смертей за год в ДТП дважды: впервые в 2019 году и сейчас. За последние 12 месяцев погибло 0 человек и 277 получило травмы в ДТП — это в разы меньше, чем в конце 1980-х, когда их было около тысячи в год, а число умерших при аварии достигло 30 человек. Эти цифры — результат многолетних усилий города по улучшению безопасности уличной инфраструктуры. Инженер по транспорту Рони Утриайнен считает, что ключевой фактор успеха — снижение скорости до 30 км/час на половине улиц города (к началу учебного года такое же ограничение будет действовать у всех школ). Среди других причин эксперт выделил: развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, строгое соблюдение ПДД, редизайн улиц и перекрестков, камеры и автоматизированные системы контроля нарушений, хорошо развитая система общественного транспорта, что способствует снижение автомобилизации.

Недавно власти Хельсинки приняли обновленную программу развития транспортной безопасности (Helsinki Traffic Safety Development Programme) на 2022–2026 годы. Документ опирается на концепцию Vision Zero, согласно которой никто не должен погибать или получать серьезные травмы в результате ДТП. Авторы предлагают комплексный подход из 8 пунктов: переосмысление улично-дорожной сети, повышение безопасности перекрестков и развязок, повышение безопасности переходов улиц, успокоение автомобильного трафика, программирование инвестиций (отчетность, приоритезация и интеграция в городское планирование), улучшение освещения и борьба с гололедом, безопасность возле стройплощадок. Главный количественный показатель программы — к 2030 году не более трех смертей и 222 травм в ДТП ежегодно.