В Хельсинки — ноль смертей в ДТП за год. Как добились таких результатов и может ли этот опыт перенять Петербург и другие города России?

Хельсинки стал рекордсменом Европы по безопасности на дорогах: за 2024 год ни один человек не погиб в ДТП. В то время как в Петербурге, по данным МВД, за прошлый год уровень смертности увеличился на 14%: в результате аварий на дорогах умерло 148 человек, среди которых четыре ребенка. Собака.ru вместе с экспертами рассказывает, как столице Финляндии удалось добиться таких результатов и может ли Петербург перенять этот опыт.
Как Хельсинки удалось достичь нулевой смертности на дорогах
В Хельсинки зафиксировали 0 смертей за год в ДТП дважды: впервые в 2019 году и сейчас. За последние 12 месяцев погибло 0 человек и 277 получило травмы в ДТП — это в разы меньше, чем в конце 1980-х, когда их было около тысячи в год, а число умерших при аварии достигло 30 человек. Эти цифры — результат многолетних усилий города по улучшению безопасности уличной инфраструктуры. Инженер по транспорту Рони Утриайнен считает, что ключевой фактор успеха — снижение скорости до 30 км/час на половине улиц города (к началу учебного года такое же ограничение будет действовать у всех школ). Среди других причин эксперт выделил: развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, строгое соблюдение ПДД, редизайн улиц и перекрестков, камеры и автоматизированные системы контроля нарушений, хорошо развитая система общественного транспорта, что способствует снижение автомобилизации.
Недавно власти Хельсинки приняли обновленную программу развития транспортной безопасности (Helsinki Traffic Safety Development Programme) на 2022–2026 годы. Документ опирается на концепцию Vision Zero, согласно которой никто не должен погибать или получать серьезные травмы в результате ДТП. Авторы предлагают комплексный подход из 8 пунктов: переосмысление улично-дорожной сети, повышение безопасности перекрестков и развязок, повышение безопасности переходов улиц, успокоение автомобильного трафика, программирование инвестиций (отчетность, приоритезация и интеграция в городское планирование), улучшение освещения и борьба с гололедом, безопасность возле стройплощадок. Главный количественный показатель программы — к 2030 году не более трех смертей и 222 травм в ДТП ежегодно.
Почему ситуация в Петербурге не улучшается?
В Петербурге за год уровень смертности в ДТП вырос на 14%: в 2024-м на дорогах города погибло 148 человек, среди которых четыре ребенка. «Увеличение числа пострадавших — следствие низкого качества работы ответственных лиц на всех уровнях: и в части определения причин, и в части профилактики ДТП. Речь идет не только о формальном подходе ГАИ к происшествиям, но и о качественно, морально устаревшем подходе к развитию дорожной инфраструктуры», — считает транспортный инженер, автор телеграм-канала «Сказочный Проектировщик» Иван Вергазов.
Одна из причин многих ДТП — скорость. «У нас допустимо 60 км/ч и есть нештрафуемый порог в 20 км/ч. Можно без каких-либо последующих санкций разгоняться по улицам до 79 км/ч. На более высокой скорости сложнее управлять автомобилем, необходима совсем другая реакция. Иногда люди не справляются, и происходят ДТП, в том числе смертельные», — отмечает городской проектировщик и автор телеграм-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин.
«Если вы поедете по Садовой улице 80 км/ч, то штраф не выпишут. Что не менее страшно, за скорость 100 км/ч нарушителю придется заплатить лишь символические 750 рублей, которые можно оплатить со скидкой 50%», — добавляет руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» и автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов.
Вторая причина — дизайн улиц. «Чаще наши улицы похожи на взлетно-посадочные полосы, как Невский проспект, о котором я с командой выпускал исследование. Скорость, широкие полосы, прямая траектория — это способствует возникновению ДТП», — считает Даниил Воронин. «При этом отсутствуют островки безопасности, пешеходные переходы по "линиям желания", но предусмотрено длительное ожидание зеленого сигнала светофора для пешеходов — порядка 30-40 секунд. Увеличение скоростей и подмена безопасности формальностями приводят к массовым вынужденным нарушениям», — добавляет Иван Вергазов.
Как снизить количество ДТП в Петербурге?
Опрошенные редакцией Собака.ru эксперты уверены: опыт Хельсинки можно адаптировать для Петербурга. Уменьшить количество ДТП поможет снижение максимально допустимой скорости. В зависимости от типа и расположения улицы скорость может быть ограничена по разному, вплоть до 20 км/ч на отдельных улицах в центре города, считает Георгий Фролов. «Ошибка на скоростях 80-100 км/ч — это гибель виновника и случайных окружающих. Именно поэтому в Хельсинки и в других зарубежных городах ограничивают скорость. Предел — 50 км/ч, на жилых улицах — до 40, 30 или 20 км/ч. Все это делают ровно для того, чтобы ошибка или случайность стоили кому-то в худшем случае легкой травмы, но не жизни», — считает эксперт. При этом нештрафуемый порог в Финляндии отсутствует, а в других европейских странах минимален — до 5 км/ч, уточняет Даниил Воронин.
«В окрестностях Петербурга уже вводят ограничения до 20 км/ч, чтобы обеспечить движение хотя бы со скоростью 40. Подобный дифференцированный подход к скоростному режиму реализует и Москва. В столице на улицах в центре уже начали зонально опускать максимальную скорость до 30-50 км/ч», — обращает внимание Георгий Фролов. При этом ограничения не способствует заторам, уверен эксперт. «В часы-пик в условиях высокой загруженности транспорт и так не едет больше 20-30 км/ч, а при скорости больше 40 км/ч пропускная способность улиц практически не меняется, так как увеличивается безопасная дистанция между автомобилями», — добавляет он.
Помимо снижения скорости, важны инфраструктурные изменения, считают опрошенные редакцией Собака.ru эксперты. «В центре города множество мест, где есть полосы движения шириной, как на ЗСД, до 4-6 метров. Превышая на них скорость до 100 и более км/ч, водитель просто не понимает, что что-то идет не так. И это в центре города, где на тротуарах всегда многолюдно», — обращает внимание Георгий Фролов.
«Для снижения аварийности необходимы полосы не шире 3,25 метров, треугольники видимости, жесткие ограничения скорости (в зависимости от ширины и видимости), пешеходные переходы там, где нужно людям . Это все возможно сделать методами тактического урбанизма, когда ограничения вводят разметкой, столбиками, делиниаторами. Если эффект достигнут, можно сделать это в капитальном исполнении», — говорит Иван Вергазов. «Чем раньше мы начнем обсуждать и решать проблемы в организации дорожного движения и дизайне городской среды, актуализировать нормативные акты, тем быстрее приблизимся к цели — ноль смертей на дорогах за год», — заключает Даниил Воронин.
Комментарии (0)