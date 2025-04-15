Опубликован план строительства второй очереди аэропорта «Пулково»

Новые галереи аэропорта будут строить в рамках второй очереди. Согласно схеме расширения воздушной гавани, новые галереи будут прирастать как с северной, так и с южной сторон.

Из материалов, опубликованных после общественных обсуждений проекта ПЗЗ, следует, что на месте парковки перед зданием «Пять стаканов» будет пассажирский терминал. К нему из существующего нового терминала «Пулково» будут вести три переходных галереи, пишет «Фонтанка». Само здание «Пять стаканов» для внутренних вылетов обозначено как центральная галерея. Из него будет выходить Южная галерея-1, которую еще одна переходная галерея свяжет с Южной галереей-2.

Северную галерею-2 разместят перпендикулярно Северной галерее, которую сейчас используют для международных вылетов. Новая переходная галерея свяжет ее с основным зданием нового терминала Пулково.

Напомним, в 2022 году обсуждали возможный снос «Пяти стаканов» ради строительства современного здания. Как отмечали в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.

В 2024 году для строительства второй очереди аэропорта Пулково выдали градпланы. И сразу на два участка, на одном из которых находится здание аэропорта и старого терминала, известного как «Пять стаканов». Оба документа получены для строительства. Проект собирались представить к осени 2024 года, и его поделят на три фазы. В первую предполагается возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок самолетов.

Также стало известно место, где появятся станция метро и автовокзал в Пулково. Очертания стройплощадок в непосредственной близости от терминала есть в предложениях «Воздушных ворот Северной столицы», которые компания подала к проекту правил землепользования и застройки.