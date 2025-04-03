Сезон самокатов в Петербурге открыт! Какие тарифы? Где ограничили скорость? А парковки в центре? Нужна регистрация через Госуслуги?

В Петербурге с первым полноценным потеплением стартовал сезон электросамокатов: парковки с ними появились во всех районах городах. За несколько дней до этого комитет по транспорту подписал дополнительное соглашение с сервисами аренды электросамокатов о правилах работы в городе в 2025 году: и там есть нововведения. Все, что нужно знать о наступившем самокатном сезоне — в подробном гиде Собака.ru.
Сколько сейчас самокатов в городе?
На петербургском рынке аренды самокатов царит все та же троица: Whoosh, МТС Юрент и Яндекс GO. В прошлом году в Петербурге, по данным самих компаний, работало около 48 тысяч электросамокатов. В этом году операторы обещали, что число самокатов будет в «пределах прошлого».
Whoosh планирует поставить на улицах 25 тысяч самокатов (при этом 17 тысяч останутся в Петербурге, а около 8 тысяч из-за ограничений на парковку в центре города переведут в Ленобласть, в первую очередь в Кудрово и Мурино). «Яндекс» сообщил, что выведет на улицы 18 тысяч самокатов, как в и прошлом сезоне (впервые появятся точки в Отрадном, Никольском, Сертолово и Зеленогорске).
У «МТС Юрент» в этом сезоне будет 12 тысяч самокатов (15 тысяч в прошлом году).
Где разрешены парковки? И что с парковками в центральных районах?
Главная интрига — что будет с самокатами в центральных районах. Городские власти с одной стороны ввели жесткие ограничения, а с другой — явно, оставили для пользователей и операторов пространство для маневра и интерпретаций правил. Парковка электросамокатов, как и в прошлом сезоне, отдельным постановлением запрещена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города.
При этом дополнительное мартовское соглашение предусматривает 71 зону, где самокаты запрещено размещать и парковать — и там прописаны далеко не все улицы, которые относятся к районам полного запрета. В зоне запрета среди прочих, например, есть набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова, Шпалерная и Таврическая улицы, улица Большая Зеленина, Конногвардейский бульвар, улица Белинского, Пять углов и др. Также самокаты нельзя размещать на мостах и рядом с образовательными учреждениями При этом часть других популярных городских локаций — от улиц Некрасова и Рубинштейна до ключевых проспектов — в списке не указаны.
Кроме того, отдельно прописано, что в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском создается транзитная зона – «припарковать устройство можно только на ее границах». Границы этой зоны пока приблизительные. В результате самокаты, пользуясь размытыми ограничениями, уже например, можно увидеть в разных локациях центра: они, например, стоят на углу улиц Чайковского и Гагаринской (квартал формально относится к границе Центрального района) — там уже образовалась гигантская самокатная парковка. В разгар сезона таких «компромиссных» точек, несмотря на полный запрет, вероятно, будет больше.
Кроме того, бизнес все еще надеется на компромисс с городскими властями. Операторы предлагают за свой счёт построить специально оборудованные парковочные хабы и создать для самокатов в центре «легковозводимые велодорожки на широких дорогах». Сейчас эти компромиссные предложения рассматривает комитет по транспорту.
Где ездить нельзя и какие ограничения по скорости?
Максимально разрешенная скорость самокатов на улицах города — 20 километров в час. Отдельно прописано 36 зон, где передвижение на электросамокатах полностью запрещено: это: например Дворцовая площадь, Невский и Адмиралтейский проспекты, Большая и Малые Морские улицы, Большая Конюшенная, а также часть парков (Летний сад, Михайловский сад, ЦПКиО имени Кирова, парк 300-летия Петербурга)
Еще в 175 зонах скорость движения на самокатах ограничена 15 километрами в час — основном это отдельные участки в центре города (например, площадь Восстания, улицы Пестеля, Правды и Декабристов, Большой проспект П.С.). Также указано, что на Марсовом поле нельзя разгоняться более чем на 10 километров в час.
Что с ценами?
Как и раньше, цена поездки в сервисах кикшеринга не фиксированная. Она зависит от спроса на самокаты в каждый конкретный момент времени и, соответственно, может расти или снижаться.
В первой половине дня 31 марта минута поездки на самокате у Яндекс Go составляла 7, 5 рублей, у МТС Urent — 6, 5 рублей, у Whoosh -—8,5 рублей. Кроме поминутной оплаты с пользователя списывают стартовый платеж — фиксированную сумму за начало поездки: у Яндекс Go — 50 рублей, у МТС Urent— 35 рублей, у Whoosh — 15 рублей
Все сервисы предлагают пакеты минут. Например, если в Яндекс Go, купить пакет в 30 минут на одни сутки, то поездка будет стоить 179 рублей вместо базовых 224,7 рубля. Пакет в 50 минут на неделю снижает цену поездок с 374,5 рубля до 279 рублей. У МТС Urent 30 минут стоит 189 рублей, а 60 минут — 329 рублей. У Whoosh 30 минут — 225 рублей, а 60 минут — 445 рублей.
Также можно оформить подписку Whoosh Pass: на неделю (199 рублей для Петербурга), месяц (249 рублей) и год (1179 рублей). У МТС Urent месячная подписка также стоит 249 рублей.
Какие штрафы?
Главное — у всех компаний действует внутренний штраф за езду вдвоем — 5 тысяч рублей. Его списывают с привязанной к аккаунту карты.
Есть и более серьезные штрафы. Так, например, сервис Яндекс Go предупреждает, что пьяная поездка на самокате обернётся штрафом в 150 тысяч рублей. МТС Urent за то же нарушение штрафует на 100 тысяч рублей и блокирует пользователя навсегда.
Внутренним штрафом наказываются авария по вине водителя, поездки несовершеннолетних, не спешивание на пешеходном переходе, поездки по газонам и нарушение правил парковки.
Важно: эти штрафы не заменяют, а дополняют существующие административные.
Правда ли, что нужно будет регистрироваться через «Госуслуги»? И когда?
В новом соглашении межу городом и операторами прописано, что процедуры верификации пользователей арендных самокатов планируют усовершенствовать — в том числе через портал «Госуслуги Санкт-Петербург». Сроки новых правил авторизации не указаны. Операторы сходятся на том, что случится это не раньше середины лета.
Что еще нового?
— Еще одно из нововведений соглашения: во время снегопадов и дождей, а также при отрицательной температуре аренда самокатов будет недоступна. В апреле и мае, как показывает практика, и снегопады и отрицательные температуры, к сожалению, еще возможны, так что можно будет проверить, как ограничение работает на практике.
— Власти и операторы хотят обустроить в городе «упорядоченные парковки» для самокатов, которые будут выполнены в едином стиле. Скорее всего, первые такие экспериментальные парковки появятся не раньше середины лета.
— Как рассказал вице-губернатор Игорь Потапенко, сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о назначении самокатам регистрационных номеров: «Если он появится, то, используя систему видеонаблюдения “Безопасный город”, можно отслеживать и наказывать не только операторов, но и пользователей».
Текст: Тимур Алексеев
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