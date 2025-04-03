Сезон самокатов в Петербурге открыт! Какие тарифы? Где ограничили скорость? А парковки в центре? Нужна регистрация через Госуслуги?

Где разрешены парковки? И что с парковками в центральных районах?

Главная интрига — что будет с самокатами в центральных районах. Городские власти с одной стороны ввели жесткие ограничения, а с другой — явно, оставили для пользователей и операторов пространство для маневра и интерпретаций правил. Парковка электросамокатов, как и в прошлом сезоне, отдельным постановлением запрещена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города.

При этом дополнительное мартовское соглашение предусматривает 71 зону, где самокаты запрещено размещать и парковать — и там прописаны далеко не все улицы, которые относятся к районам полного запрета. В зоне запрета среди прочих, например, есть набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова, Шпалерная и Таврическая улицы, улица Большая Зеленина, Конногвардейский бульвар, улица Белинского, Пять углов и др. Также самокаты нельзя размещать на мостах и рядом с образовательными учреждениями При этом часть других популярных городских локаций — от улиц Некрасова и Рубинштейна до ключевых проспектов — в списке не указаны.

Кроме того, отдельно прописано, что в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском создается транзитная зона – «припарковать устройство можно только на ее границах». Границы этой зоны пока приблизительные. В результате самокаты, пользуясь размытыми ограничениями, уже например, можно увидеть в разных локациях центра: они, например, стоят на углу улиц Чайковского и Гагаринской (квартал формально относится к границе Центрального района) — там уже образовалась гигантская самокатная парковка. В разгар сезона таких «компромиссных» точек, несмотря на полный запрет, вероятно, будет больше.

Кроме того, бизнес все еще надеется на компромисс с городскими властями. Операторы предлагают за свой счёт построить специально оборудованные парковочные хабы и создать для самокатов в центре «легковозводимые велодорожки на широких дорогах». Сейчас эти компромиссные предложения рассматривает комитет по транспорту.