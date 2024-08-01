В Петербурге запретили парковку самокатов в центре: Мария Элькина — о том, почему город не станет комфортнее

Общественный транспорт в городе можно считать полноценно функционирующим разве что в исторической части. С окраин же собираются гигантские пробки в сторону центра каждое утро и каждый вечер обратно. Постепенно, но неуклонно, заторы становятся все более длинными. Строительство метро отстает от строительства жилья больше, чем в советские годы, которые считались не особенно продуктивными с этой точки зрения. Дома как будто бы специально расположены и устроены так, чтобы их владельцы ездили на машинах. Широкие дороги и обилие автомобилей делают город неудобным для прогулок, в том числе и до ближайшей остановки, и провоцируют людей на покупку хоть недорогой машины хоть в кредит. Правительство принимает некие точечные меры, которые не могут быть эффективными сами по себе. Хорошо, что сделали платные парковки в центре, но эффект мог быть более заметным при наличии возможности доехать до нужной точки на метро, автобусе, трамвае. Здорово, что есть велодорожки, но все еще непонятно, откуда и куда они ведут. Нужна стратегия, а не тактика: наземное метро в спальных районах, современный трамвай, больше выделенных линий, может быть, городская электричка, локальные веломаршруты.

Появление и исчезновение самокатов в таком контексте выглядит, как заигрывание с наивной публикой. Сначала ей показывают этакую смелую новинку, а когда она начинает вызывать острое неприятие — принимают решительные меры для успокоения горожан. И они как будто счастливы одержанной победой, хотя, в общем, оказались более или менее там же, где и были несколько лет назад. Разве что передвигаться кое-где стало чуть более некомфортно, но вовсе не потому, что самокаты появились или исчезли.