В Петербурге запретили парковку самокатов в центре: Мария Элькина — о том, почему город не станет комфортнее

С 1 августа власти Петербурга запретят парковку электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина написала колонку о том, почему городу нужно полноценное развитие транспортной системы, а не борьба с электросамокатами.
В центре Петербурга запретили парковать электросамокаты — новость выглядит, как большая победа здравого смысла над необузданной модой. Стоит ли, действительно, воспринимать ее чересчур оптимистично? В конце концов, наша цель — город, по которому можно было бы комфортно и быстро передвигаться, и нет ощущения, что мы к ней приблизились.
Электросамокаты стремительно распространялись последние годы и почти всюду вызвали сначала бури юношеского восторга («вот как свободно и быстро теперь можно перемещаться по улицам, аж дух захватывает»), а потом и бездны здорового обывательского раздражения («электросамокаты представляют опасность для "нормальных людей"»). В конце концов, последняя точка зрения победила. Сейчас многие города, в том числе, например, Париж, приходят к тому, что так или иначе ограничивают или вовсе запрещают этот транспорт.
Вместе с «падением» электросамокатов несколько пошатнулся миф о спасительной роли малогабаритного транспорта. До этого всем казалось, что сравнительно небольшие и недорогие средства передвижения вроде велосипеда могут быть панацеей для решения транспортной проблемы в городах. Мир был захвачен историями, как в Боготе велосипеды чудесным образом улучшили ситуацию с мобильностью для большинства населения. Урбанисты восхищались примерами Копенгагена и Амстердама, где велосипеды играют одну из ключевых ролей в транспортной системе города.
Велосипеды, а вслед за ним некоторое время и электросамокаты, казались символами демократичности, компактности и простоты. В противовес дорогим и тяжелым автомобилям, они не загрязняют окружающую среду, доступны небогатым людям, не занимают много места. Правда, самокат в этом качестве с самого начала как будто неверно оценили — он оказался куда менее практичным. В электрическом исполнении он довольно тяжелый, неидеально управляется, зато легко развивает большую скорость. Представить на нем комфортно разъезжающего по городу пенсионера довольно трудно, и вообще он куда больше похож на аттракцион для молодых и смелых, чем на универсальное средство передвижения.
Раздражение консервативных людей, которое нередко вызывали велосипеды, в случае с самокатами стало выглядеть более обоснованным и вылилось в то, что мир «услышал» другую точку зрения — тех, кто предпочитает если не комфортный автомобиль или такси, то привычный трамвай или автобус.
Никакой универсальной правды в случае борцов за велосипеды и против них, за и против электросамокатов не существует. Все хорошо, как говориться, к случаю. Самокаты могут быть отличным развлечением для молодежи, где это позволяет пространство. В Амстердаме удобство передвижения на велосипедах определяется умеренными размерами города. В Боготе — климатом и известной безвыходностью, велосипед попросту представляет собой самый дешевый личный транспорт.
В Петербурге же неласковый климат и большие расстояния ясно говорят: ни велосипед, ни тем более самокат не имеют шансов в ближайшее время занять значительную нишу в структуре городских передвижений — разве что тех, которые происходят внутри одного района. Из этого следует, вся дискуссия вокруг самокатов, занимающая ленты новостей и умы горожан последние годы, по большому счету, отвлекает внимание от чего-то более важного.
Общественный транспорт в городе можно считать полноценно функционирующим разве что в исторической части. С окраин же собираются гигантские пробки в сторону центра каждое утро и каждый вечер обратно. Постепенно, но неуклонно, заторы становятся все более длинными. Строительство метро отстает от строительства жилья больше, чем в советские годы, которые считались не особенно продуктивными с этой точки зрения. Дома как будто бы специально расположены и устроены так, чтобы их владельцы ездили на машинах. Широкие дороги и обилие автомобилей делают город неудобным для прогулок, в том числе и до ближайшей остановки, и провоцируют людей на покупку хоть недорогой машины хоть в кредит. Правительство принимает некие точечные меры, которые не могут быть эффективными сами по себе. Хорошо, что сделали платные парковки в центре, но эффект мог быть более заметным при наличии возможности доехать до нужной точки на метро, автобусе, трамвае. Здорово, что есть велодорожки, но все еще непонятно, откуда и куда они ведут. Нужна стратегия, а не тактика: наземное метро в спальных районах, современный трамвай, больше выделенных линий, может быть, городская электричка, локальные веломаршруты.
Появление и исчезновение самокатов в таком контексте выглядит, как заигрывание с наивной публикой. Сначала ей показывают этакую смелую новинку, а когда она начинает вызывать острое неприятие — принимают решительные меры для успокоения горожан. И они как будто счастливы одержанной победой, хотя, в общем, оказались более или менее там же, где и были несколько лет назад. Разве что передвигаться кое-где стало чуть более некомфортно, но вовсе не потому, что самокаты появились или исчезли.
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