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Температурный рекорд: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 марта, большая часть Ленинградской области останется под влиянием периферии солнечного и сухого азиатского антициклона, и только на северо-западе региона облаками и небольшими дождями проявит себя атмосферный фронт. В такой ситуации в городе ожидается переменная облачность, обойдется без осадков, а показания термометров окажутся близки к рекордно высоким отметкам.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник без осадков и +12…+14», — сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, в окрестностях местами до +4, днем +13...+15, на побережье Финского залива местами +9...+11. Атмосферное давление будет повышаться.

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