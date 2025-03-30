Температурный рекорд: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник без осадков и +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, в окрестностях местами до +4, днем +13...+15, на побережье Финского залива местами +9...+11. Атмосферное давление будет повышаться.