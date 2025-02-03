Сколько будут стоить билеты на ВСМ Петербург-Москва

Как пишет «Фонтанка», при расчете финансовой модели проекта рассчитывают линейку цен на 2028 год, когда ВСМ запустят:

От Петербурга до Москвы билет будет стоить 8,9 тысячи

От Петербурга до Твери — 7,6 тысячи

От Петербурга до Великого Новгорода — 1,8 тысячи

От Москвы до Твери — 1,6 тысячи

От Москвы до Великого Новгорода — 7,7 тысячи.

Ежегодно стоимость билетов будет расти. Так в 2029 году билеты из Москвы в Петербург обойдутся в 9,4 тысячи, в 2030 году полный билет будет стоить почти 10 тысяч, до Твери — 8,5 тысячи, а до Великого Новгорода — около 2 тысяч.

Проектировщики считают, что пассажиропоток в 23 млн человек реально достигнуть в 2029 году, на 2028 год ожидают около 12 млн пассажиров. Подавляющая часть проделают полный путь.

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.