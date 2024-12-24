Территорию под станцию ВСМ начали проектировать в Петербурге

РЖД начала разрабатывать проект планировки для транспортно-пересадочного узла «Южный» в рамках строительства ВСМ Москва-Петербург возле станции метро «Обухово». Это будет пятый этап строительства городского участка высокоскоростной магистрали от Московского вокзала до Обухово II. Документацию должны подготовить к концу 2026 года.

Разработкой проекта занимается «Ленгипротранс». Новый транспортный узел должен сочетать в себе разработку под несколько видов транспорта, в том числе и метро. Это будет одна из двух пассажирских станций в Петербурге (вторая — непосредственно терминал на Московском вокзале). Также в схеме указана еще одна, но уже техническая, станция Обухово II.

Ранее Минтранс изменил сроки строительства ВСМ Москва-Петербург. Начало работ по строительству основного участка передвинули на первое полугодие 2025 года, когда подготовят проектную документацию. После этого проект будет «выходить на физическое строительство». Ранее чиновники заявляли, что возведение ВСМ начнут в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство ВСМ Москва — Петербург. Стоимость проекта обозначена в 2,349 трлн рублей. Из ФНБ на стройку направят только 300 млрд рублей. Также озвучили точную дату запуска ВСМ — 1 апреля 2028 года.

Также озвучили точную дату запуска ВСМ. Ожидается, что вводить в эксплуатацию магистраль будут 1 апреля 2028 года. Маршрут пройдет через 6 регионов: Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области, а также Москву. Планируемое время в пути — 2 часа 15 минут.

Напомним, концессионный участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Обухово начнут возводить в конце 2024 года. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовка входов в города.

В проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.