Минтранс изменил сроки строительства ВСМ Москва-Петербург

Начало работ по строительству основного участка передвинули на первое полугодие 2025 года, когда подготовят проектную документацию. После этого проект будет «выходить на физическое строительство». Ранее чиновники заявляли, что возведение ВСМ начнут в сентябре 2024 года.
«Но по вот этому основному участку, где у нас как раз и предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первом полугодии следующего года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», — сообщил замглавы Минтранса Алексей Шило.
Как рассказал заместитель главы Министерства транспорта РФ Алексей Шило для ТАСС, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом поделено на несколько этапов: основной участок, а также входы и выходы в Петербург и Москву. Шило подчеркнул, что «входы уже начали строить». «Можно сказать, что с этой точки зрения [ВСМ] Москва-Петербург сегодня уже находится в работе и строится», — отметил чиновник.
Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявлял, что строительство ВСМ начнется в сентябре 2024 года. Сначала планировали возводить 100-километровый участок от Москвы до Твери для проведения испытаний скоростного поезда.
Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство ВСМ Москва — Петербург. Стоимость проекта обозначена в 2,349 трлн рублей. Из ФНБ на стройку направят только 300 млрд рублей. Также озвучили точную дату запуска ВСМ — 1 апреля 2028 года.
Также озвучили точную дату запуска ВСМ. Ожидается, что вводить в эксплуатацию магистраль будут 1 апреля 2028 года. Маршрут пройдет через 6 регионов: Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области, а также Москву. Планируемое время в пути — 2 часа 15 минут.
Напомним, концессионный участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Обухово начнут возводить в конце 2024 года. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовка входов в города.
В проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.
В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.
Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.
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