Минтранс изменил сроки строительства ВСМ Москва-Петербург

«Но по вот этому основному участку, где у нас как раз и предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первом полугодии следующего года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», — сообщил замглавы Минтранса Алексей Шило.

Как рассказал заместитель главы Министерства транспорта РФ Алексей Шило для ТАСС, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом поделено на несколько этапов: основной участок, а также входы и выходы в Петербург и Москву. Шило подчеркнул, что «входы уже начали строить». «Можно сказать, что с этой точки зрения [ВСМ] Москва-Петербург сегодня уже находится в работе и строится», — отметил чиновник.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявлял, что строительство ВСМ начнется в сентябре 2024 года. Сначала планировали возводить 100-километровый участок от Москвы до Твери для проведения испытаний скоростного поезда.

Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство ВСМ Москва — Петербург. Стоимость проекта обозначена в 2,349 трлн рублей. Из ФНБ на стройку направят только 300 млрд рублей. Также озвучили точную дату запуска ВСМ — 1 апреля 2028 года.

Также озвучили точную дату запуска ВСМ. Ожидается, что вводить в эксплуатацию магистраль будут 1 апреля 2028 года. Маршрут пройдет через 6 регионов: Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области, а также Москву. Планируемое время в пути — 2 часа 15 минут.

Напомним, концессионный участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Обухово начнут возводить в конце 2024 года. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовка входов в города.

В проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.