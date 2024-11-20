Назвали полную стоимость строительства ВСМ Москва — Петербург

Как следует из презентации в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России», большая часть суммы на реализацию проекта, включая выкуп подвижного состава, вкладывают синдикаты концессионера (ВСМ Две столицы) и АО ГТЛК, 960 млрд рублей и 281 млрд соответственно, в сумме 1,24 трлн рублей.

Из ФНБ выделят 300 млрд рублей, около 329 млрд предоставят совместно регионы (221 млрд), РЖД (89 млрд) и грузоотправители (19 млрд). При этом на облигации НПФ приходится 450 млрд рублей.

Власти Петербурга выделят на стройку ВСМ 30 млрд рублей компании АО «Аэропорт Пулково». Именно она представляет Петербург концессионном проекте. Компания будет получать из городского бюджета ежегодно в течение трех лет (с 2025 по 2027 годы) по 10 млрд рублей.

Также озвучили точную дату запуска ВСМ. Ожидается, что вводить в эксплуатацию магистраль будут 1 апреля 2028 года.

Строительство ВСМ уже началось. Маршрут пройдет через 6 регионов: Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области, а также Москву. Планируемое время в пути — 2 часа 15 минут.

Напомним, концессионный участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Обухово начнут возводить в конце 2024 года. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовка входов в города.

В проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.