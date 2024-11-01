Около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире канала 78, в ближайшие три года на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) выделят 30 млрд рублей (по 10 млрд на каждый год). Эти деньги пойдут на инфраструктурные объекты для ВСМ: обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта. Цифра в 30 млрд рублей, по словам Беглова, это стартовый взнос от города. Всего же затраты на инфраструктуру рассчитывают в районе 50 млрд рублей.

«Частично эту задачу решит строительство второго выхода со станции метро "Лиговский проспект-1". В дальнейшем на привокзальной площади у нового терминала появится вестибюль станции "Лиговский проспект-2"», — рассказал Беглов.

Также в бюджете предусмотрены траты на проектирование шести новых проездов, в том числе тоннеля в створе переулка Черняховского.

Напомним, концессионный участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Обухово начнут возводить в конце 2024 года. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовка входов в города.

В проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.