Когда начнут строить ВСМ Москва-Петербург?

«Практически в конце этого года мы должны уже приступить к строительству и подготовке территории на среднем участке — от Зеленограда до Обухово. Это участок концессионный, в этом году мы планируем там приступить к работам», — рассказал генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони на XXII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Петербурге.

Он также добавил, что уже ведут проектирование, и оно идет по графику. Представить проект для утверждения в Главгосэкспертизе должны в следующем году. Сейчас работают над одним из сложных этапов — подготовкой входов в города., пишут «Ведомости Северо-Запад».

«Это связано с уже действующей инфраструктурой, с подготовкой территории, с выносом коммуникаций – к этим работам мы приступили, они уже производятся», — сказал Тони.

Распоряжение о строительстве ВСМ подписали еще в начале лета 2024 года. В документе указано, что концессионером стала компания ООО «ВСМ Две столицы». В проекте также участвуют шесть субъектов РФ, по территории которых пройдет ВСМ, ОАО «РЖД».

Напомним, в проекте федерального бюджета на 2025 год правительство РФ предусмотрело на строительство высокоскоростной магистрали порядка 16,2 млрд рублей. Весь проект стоит более 2 трлн рублей.

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.