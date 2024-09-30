Сколько потратят денег на строительство ВСМ Москва —Петербург?

Средства пойдут на субсидирование покупок земельных участков для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта от станции Крюково (Алабушево) до Петербурга, говорится в пояснительной записке к документу.

В 2025 году на строительство ВСМ планируют выделить 16,2 млрд рублей, 2026 году —7,6 млрд рублей, а в 2027 году — 1,8 млрд рублей, а весь проект обойдется в более чем 2 трлн рублей.

В Петербурге уже начали подготовку к строительству терминала, заказчиком которого выступает ОАО РЖД. Строительство ВСМ пройдет в два этапа: сначала построят линию от Московского вокзала до станции Обухово, на втором — до границы Петербурга и Ленобласти. Целиком завершить проект планируют в 2028 году.

Напомним, в начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.