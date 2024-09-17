На строительство продолжения зеленой ветки метро Петербурга выдали разрешение

Как пишет «Фонтанка», документ Госстройнадзор выдал для строительства «зеленой» ветки метро от станции «Беговая» через «Яхтенную» до «Каменки» и до демонтажной камеры.

В июле Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию продолжения зеленой линии. Продолжение Невско-Василеостровской ветки от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируют построить в 2028 году.

Напомним, метростроители назвали сроки завершения строительства новой станции метро на «коричневой» ветке. Работы на станции «Юго-Западная» («Казаковская»), включая наземный вестибюль, планируют завершить к декабрю 2024 года. Сейчас на станции монтируют эскалаторы, металлоконструкции и вентиляции, а также занимаются отделкой помещений.

Кроме этого, в Петербурге согласовали проект продолжения «зеленой» ветки метро. Главгосэкспертиза согласовала проект по строительству продолжения Невско-Василеостровской («зеленой») ветки петербургского метрополитена от «Беговой» до «Каменки» и до демонтажной камеры.