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Транспорт

Когда закончат строительство новой станции метро на «коричневой» ветке? Ответили метростроители

Работы на станции «Юго-Западная» («Казаковская»), включая наземный вестибюль, планируют завершить к декабрю 2024 года. Сейчас на станции монтируют эскалаторы, металлоконструкции и вентиляции, а также занимаются отделкой помещений. 

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Как сообщили изданию «78» в компании «Метрострой Северной Столицы», на станции будет три отдельных зала, которые соединят между собой 12 пассажирскими проходами. Отделку вестибюля сделают со светло-серым, серым и красным гранитом, а также полированным белым мрамором. Над эскалаторами появится витраж с композицией, выполненной в оттенках бордово-красного, сине-серого и серо-голубого.

Это будет станция глубокого заложения с пилонной трехсводчатой конструкцией. Длина посадочной платформы — 162 м, которая рассчитана на поезда с восемью вагонами. Расчетная пропускная способность станции — 14 тысяч человек в час на вход.

«Метрострой Северной Столицы» также сообщил, когда заработает станция «Чернышевская», которую реконструируют с октября 2022 года.

«На станции Кировско-Выборгской линии закончено размещение архитектурных элементов. Сейчас проводятся грузовые испытания эскалаторов. Впереди — комплексные испытания инженерного оборудования», — отметили в компании «Метрострой Северной Столицы».

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