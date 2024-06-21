Когда закончат строительство новой станции метро на «коричневой» ветке? Ответили метростроители

Как сообщили изданию «78» в компании «Метрострой Северной Столицы», на станции будет три отдельных зала, которые соединят между собой 12 пассажирскими проходами. Отделку вестибюля сделают со светло-серым, серым и красным гранитом, а также полированным белым мрамором. Над эскалаторами появится витраж с композицией, выполненной в оттенках бордово-красного, сине-серого и серо-голубого.

Это будет станция глубокого заложения с пилонной трехсводчатой конструкцией. Длина посадочной платформы — 162 м, которая рассчитана на поезда с восемью вагонами. Расчетная пропускная способность станции — 14 тысяч человек в час на вход.

«Метрострой Северной Столицы» также сообщил, когда заработает станция «Чернышевская», которую реконструируют с октября 2022 года.

«На станции Кировско-Выборгской линии закончено размещение архитектурных элементов. Сейчас проводятся грузовые испытания эскалаторов. Впереди — комплексные испытания инженерного оборудования», — отметили в компании «Метрострой Северной Столицы».