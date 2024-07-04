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Транспорт

В Петербурге согласовали проект продолжения «зеленой» ветки метро

Главгосэкспертиза согласовала проект по строительству продолжения Невско-Василеостровской («зеленой») ветки петербургского метрополитена от «Беговой» до «Каменки» и до демонтажной камеры.

Ленметрогипротранс

Как пишет «Фонтанка», теперь для возведения тоннеля и станций требуется только разрешение на строительство. На указанном участке построят две станции: от действующей «Беговой» ветка пойдет к «Богатырской» (проектное название — «Яхтенная» появится пересечении Туристской и Богатырского), а затем до «Каменки» («Планерная» — ее разместят на углу Комендантского и Шуваловского проспектов). Их должны закончить к 2028 году.

Подготовка к строительству ведут еще с 2023 года, когда в стартовом котловане на Туристской улице запустили тоннелепроходческий щит «Надежда».

На «Каменке» сделают пересадку на фиолетовую линию. Сейчас на месте станции не проводят работы, щит «Надежда» будет работать там через год.

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