Шестую («коричневую») линию метро могут достроить в 2024 году без пересадки на действующее метро. Как это возможно и что это значит для пассажиров?

Московский опыт

Подобные ситуации происходят и в Москве. На ряде узлов Большой Кольцевой линии, введенной в 2018-2023 годах, и существующих радиальных линий до сих пор не введены прямые пересадки: на «Электрозаводской» с Арбатско-Покровской линии, на «Авиамоторной» с Калининской и «Текстильщиках» Таганско-Краснопресненской. А пересадку со станции «Петровский парк» на станцию «Динамо» пришлось ждать почти 2 года.

Все это время для пересадки между линиями пассажиры вынуждены подниматься со станции наверх, идти до входа на соседнюю линию и вновь спускаться на глубину. Несмотря на необходимость повторно пройти через турникет и приложить проездной, пересадка остается бесплатной. На «недоделанных пересадках» подключили тот же тариф, что ранее был введен для пересадок на Московское Центральное Кольцо и городские электрички, станции которых исторически могут быть удалены от станций метро.

«Для москвичей подобная ситуация в целом уже не выглядит совсем уж из ряда вон выходящей, — комментирует перспективу наземной пересадки для петербуржцев транспортный эксперт, пожелавший остаться анонимным, — Во всех подобных случаях для пассажира пересадка «через улицу» остается бесплатной: на этих станциях при повторном входе в метро с карты не списываются деньги или поездки, если предыдущий вход в метро был совершен в пределах 90 минут».