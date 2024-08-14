Градсовет поддержал проект терминала ВСМ в Петербурге

Градостроительный совет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ, следует из протокола заседания совета на сайте КГА.

«Принципиально одобрить представленный архитектурно-градостроительный облик терминала ВСЖМ-1 в Санкт-Петербурге <...> с доработкой по высказанным замечаниям и предложениям Градостроительного совета в рабочем порядке», — сказано в протоколе заседания.

Члены совета предложили увеличить число эскалаторов в терминале, проработать фасадные решения по сохраняемым историческим корпусам складов Кокоревых, предусмотреть место для будущего развития терминала, поработать над возможностью разделения входов и выходов из главного железнодорожного зала, чтобы исключить повороты на транзитных путях пассажиров.

Также среди замечаний и предложений были вопросы по корректировке транспортной схемы: удлинить автоперроны, увеличить количество парковочных мест и проработать возможности поставить гараж-отстойник на будущей Военной улице (она пройдет параллельно Кременчугской улице).

Напомним, в начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.