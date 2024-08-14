Градсовет поддержал проект терминала ВСМ в Петербурге

Архитектурный облик будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ, ВСЖМ-1) поддержали почти единогласно. Однако члены совета предложили увеличить число эскалаторов, подробнее проработать фасадные решения на исторических корпусах складов Кокоревых, которые станут частью терминала.
Градостроительный совет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ, следует из протокола заседания совета на сайте КГА.
«Принципиально одобрить представленный архитектурно-градостроительный облик терминала ВСЖМ-1 в Санкт-Петербурге <...> с доработкой по высказанным замечаниям и предложениям Градостроительного совета в рабочем порядке», — сказано в протоколе заседания.
Члены совета предложили увеличить число эскалаторов в терминале, проработать фасадные решения по сохраняемым историческим корпусам складов Кокоревых, предусмотреть место для будущего развития терминала, поработать над возможностью разделения входов и выходов из главного железнодорожного зала, чтобы исключить повороты на транзитных путях пассажиров.
Также среди замечаний и предложений были вопросы по корректировке транспортной схемы: удлинить автоперроны, увеличить количество парковочных мест и проработать возможности поставить гараж-отстойник на будущей Военной улице (она пройдет параллельно Кременчугской улице).
Напомним, в начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.
Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.
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