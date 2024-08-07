Назвали сроки открытия второго вестибюля метро «Лиговский проспект»

Как пишет «КоммерсантЪ-СПб», строительство терминала ВСМ будут согласовывать с размещением второго вестибюля станции метро «Лиговский проспект». Все потому, что именно эта станция станет основным узлом для пассажиров ВСМ.

Работы по связующей дороге между Петербургом и Москвой интегрируют вместе с реконструкцией станции Петербург — Главный. Вокзал для ВСМ будет находиться на Лиговском проспекте, 50, недалеко от сада Сан-Галли, что позволит сохранить исторические здания в центре города.

Строительство ВСМ начали с 14 марта 2024 года. Завершить работы должны в 2028 году.

Напомним, у терминала ВСМ в Петербурге появился проект оформления. Градостроительный совет Петербурга рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.