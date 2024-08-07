Показываем, как будет выглядеть будущий терминал ВСМ в Петербурге

В компании говорят, что проектом предусматривается сохранение и включение в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

«Такое решение, поддержанное Советом по сохранению культурного наследия, тактично относится к историческим особенностям городской среды, многократно увеличивает интенсивности контактов с наследием и дает импульс развития ближних территории», — добавили в ООО «Первый проектный институт».

Терминал будет связан с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала. Также к терминалу организуют подъезды с трех сторон: с Лиговского проспекта по вновь образуемому внутриквартальному проезду вдоль исторического корпуса складов Кокорева по адресу Лиговский пр. 50, лит Р, с ул. Военной и с ул. Черняховского.

Напомним, для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.