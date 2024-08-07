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Транспорт

Показываем, как будет выглядеть будущий терминал ВСМ в Петербурге

Градостроительный совет Петербурга рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

ООО «Первый проектный институт»
ООО «Первый проектный институт»
ООО «Первый проектный институт»

Заказчиком проекта выступает ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт», пишет «Фонтанка».

«ВСЖМ-1 – проект, призванный объединить Санкт-Петербург и Москву в единую территорию, перемещение по которой естественно и удобно. Важнейшим аспектом проекта ВСЖМ-1 является прибытие поездов на Московский вокзал. Это позволяет ответить главной задаче проекта, востребованной пассажирами с деловыми, туристическими и частными целями: связь центров агломераций», — отметили в ООО «Первый проектный институт».

Чтобы разгрузить подходы к Московскому вокзалу, существующих сегодня только со стороны площади Восстания, предусмотрели строительство терминала ВСЖМ-1 на территории квартала исторических складов Кокоревых с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети на территории бывшей конфетной фабрики «Блигкен и Робинсон».

ООО «Первый проектный институт»
ООО «Первый проектный институт»
ООО «Первый проектный институт»

В компании говорят, что проектом предусматривается сохранение и включение в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

«Такое решение, поддержанное Советом по сохранению культурного наследия, тактично относится к историческим особенностям городской среды, многократно увеличивает интенсивности контактов с наследием и дает импульс развития ближних территории», — добавили в ООО «Первый проектный институт».

Терминал будет связан с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала. Также к терминалу организуют подъезды с трех сторон: с Лиговского проспекта по вновь образуемому внутриквартальному проезду вдоль исторического корпуса складов Кокорева по адресу Лиговский пр. 50, лит Р, с ул. Военной и с ул. Черняховского.

Напомним, для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

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